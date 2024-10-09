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台北市長蔣萬安今（9）日中午赴台北市議會國民黨團，向黨團議員說明市府在本會期重大法案、議案及預算，包含消防局組織編制修法、台北市房屋稅徵收自治條例及個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅與房屋稅自治條例的修訂。蔣萬安強調，希望可以跟議員充分溝通，爭取黨團支持。蔣萬安指出，本會期除了三大法案之外，還有20項重要議案。其中個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅與房屋稅自治條例的修訂，主要是配合中央修正房屋稅條例。為避免造成市民太大衝擊，未來四年將分階段調整稅率，減少市民負擔。蔣萬安進一步表示，三項重大議案中，有2項是工程類，包括信義東延段、萬大-中和-樹林線第一期工程的展延與契約變更以及第3項音樂與圖書中心的管風琴定製費用。此外，政策性預算部分，包括淡水河水岸的整體改造計畫、貓空人行跨越橋的興建，成立北捷油氣事業公司，以及萬華華江、福星兩個社宅的規劃設計及拆除費用與市民廣場整體改建工程等。議長戴錫欽表示，本會期因議會席次異動，針對重大法議案，各議員有不同意見，在黨團內部進行廣泛討論，在形成黨團共識後，希望大家共同支持黨團的決議，如果內部都無法凝聚共識，預算會期可能就比較辛苦。議會黨團書記長張斯綱指出，這些重要提案會詳細說明，尋求黨內議員同仁支持，確保施政順利推動，「這是大家的共識，希望府會共同為台北市市政推動而努力」。