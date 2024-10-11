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美國9月消費者物價指數學科CPI）高於預期，也讓聯準會（Fed）降息充滿不確定，美股主要指數收低，不過，台股今（11）日早盤仍開高走高，一度來到22975.17點，上漲316.09點，其中台積電更漲超過2%，來到1045元。美國當地時間週四公布2份經濟數據，包含消費者物價價格指數（CPI）、上週新申請失業救濟人數，結果不甚理想，9月CPI按年上升2.4%，雖然低於8月的2.5%，但略高於市場預期的2.3%，而美國上週首次申請失業救濟人數為25.8萬，按週增加3.3萬，亦高於市場預期的23萬，顯9月通脹率略高於預期，且勞動力相對疲軟，也為未來降息增添變數。美股主要指數10日皆收跌，其中道瓊工業指數下跌57.88點，或0.14%，收42454.12點；那斯達克指數下跌9.57點，或0.05%，收18282.05點；標普500指數下跌11.99點，或0.21%，收5780.05點；費城半導體指數下跌89.31點，或0.76%，收11805.22點。不過，美國知名晶片廠商超微（AMD），發布新產品，包括新晶片Instinct MI325X ，計劃在今年第4季開始大規模生產。台股則不受美股收跌影響，今日早盤開高走高，以22726.19點、上漲67.11點開出，在台積電等電子權值股領軍之下，大盤指數進一步來到2975.17點，漲316.09點。就類股及個股表現來看，電子權值股台積電一度漲25元，來到至1045元，上漲超過2%，聯發科更漲超過3%，衝1290元，緯創也有2%以上漲幅，而廣達、華碩也有1%以上漲幅。至於傳產股包括塑膠、造紙、油電燃氣、航運及營建類股盤中漲幅也有1%以上。