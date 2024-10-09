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很多人出遊或參加活動時喜歡收集紀念品，明天是國慶日，台中市長盧秀燕盤點上任以來5項國慶紀念小物，幾乎都以實用為主，包括第一年的霹靂大腰包、第二年的超亮露營燈、虎你旺紀念幣、開瓶器等等，今年則是準備5千頂可折疊的牛仔帽，預定明天一早6點半在府前廣場開始發放。她還不忘提醒，唱國歌時記得脫帽喔！今年的國慶各項慶祝活動，由立法院長韓國瑜擔任慶籌會主委，盧秀燕雖與韓國瑜交好，最後還是決定留在台中，主持市府前的國慶升旗典禮，今（9）日她在網路社群盤點自己上任以來的限量國慶小物，依序是2019年的霹靂大腰包、2020年的超亮露營燈、2022年的虎你旺紀念幣、2023年的開瓶器、2024年的牛仔帽；至於2021年因疫情嚴重改為線上升旗，雖有抽獎活動但沒有紀念品。盧秀燕在影片中示範牛仔帽的使用方式，稱讚功能多元又好用，參加活動時可遮陽又能搧風，也提醒別忘了唱國歌時記得脫帽。市府表示，明天將由72位災後城市復原英雄展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場，「摺疊牛仔帽」則準備了5千頂限量發送。中捷公司指出，捷運綠線沿線有多處大型公園、商圈、百貨公司及景點，明早將派發加班車，民眾參加完升旗典禮後，可搭乘捷運到沿線景點或商團，享受便捷、安全又輕鬆的假期。