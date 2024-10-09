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▲國防院公布「安全挑戰與國際變局：2024年台灣國防與外交政策民意調查」。（圖／國防院提供）

2016年民進黨政府再度執政後，由於不承認九二共識導致兩岸關係緊張，總統府全社會防衛韌性委員會議日前更擬定充實40萬民力的目標，讓各界更加關注中國對台軍事威脅。根據國防部智庫國家安全研究院今（9）日發布「安全挑戰與國際變局：2024年台灣國防與外交政策民意調查」，61%左右的受訪者認為共軍不可能在5年內犯台，47.9%對國軍防衛較沒有信心，略高於有信心的47.5%。民調結果顯示，24.3%的受訪者認為解放軍可能在5年內攻打台灣（「非常可能」與「可能」的加總），而61%左右的受訪者認為不可能「完全不可能」與「不太可能」的加總）。即便多數受訪者視中國的領土野心為嚴重威脅，但超過半數的民眾並不覺得中共的領土野心會以武力犯台的形式體現，解放軍全面進犯亦非迫在眉睫的威脅。當被問到「您願不願意為保衛臺灣而戰」時，67.8%的受訪者給出較有意願的回覆（「非常願意」與「有點願意」的加總），而23.6%的受訪者較無意願（「不太願意」與「非常不願意」的加總）。當被問到「請問您贊不贊成減少政府增加國防預算，即便可能會排擠教育、經濟或社福等項目的支出」。結果顯示，49.1%的受訪者較為贊成（「非常贊成」與「有點贊成」的加總），略高於43.8%的較不贊成（「不太贊成」與「非常不贊成」的加總）。當詢問「您對於國軍防衛臺灣的能力有沒有信心」來測量民眾對國軍防衛能力的態度。全體受訪者中，47.5%對國軍防衛能力有信心（「非常有信心」與「有點信心」的加總），47.9%較沒有信心（「不太有信心」與「非常沒信心」的加總）。國防院執行長李文忠說，從歷史角度來看，獨裁者、侵略者的政治需要，是發動戰爭的重要因素，也就是發動戰爭是為了鞏固權力，而這個因素卻普遍沒有被重視。李文忠表示，中國國家主席習近平試圖終身執政，必須要建立超越過往領導人毛澤東、鄧小平的功勞，例如GDP必須世界第一，另外則可能是要攻下台灣，尤其必須展示共軍與美軍的軍事實力可能沒有差異，因此，推測習近平2027年為了順利4度執政，對外可能會採取強硬態度。