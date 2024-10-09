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總統賴清德5日在國慶晚會致詞，一番「祖國論」遭國台辦痛批。民進黨發言人韓瑩今（9）日表示，賴清德總統的談話完全符合事實；民進黨中國部也表示，過去常常把中國當「祖國」的，恰好許多都在國民黨或都是親藍營的政治人物，此次發言自然也引發藍營一眾政治人物跳腳痛批。中國部表示，賴清德總統的發言以清楚簡單的邏輯闡明兩岸關係的務實現狀，完全依循中華民國憲法，實實在在的提及中華民國人民，強調中華民國自西元1911年以來持續存在。不只反駁中國的所謂「一個中國」、「祖國」等統戰話術，也戳穿許多混淆「祖國」的兩岸政客掮客的扭曲立場。中國部指出，過去常常把中國當「祖國」的，恰好許多都在國民黨或都是親藍營的政治人物，包含曾高喊「中國是我的祖國也不為過」的陳雪生；直接說「我們習近平」的高金素梅；臉書留言「留在台灣為祖國統一繼續奮鬥」的邱毅，以及赴中正襟危坐聽習近平訓話的吳斯懷等等。所以，此次賴清德的發言自然也引發藍營一眾政治人物跳腳痛批。韓瑩表示，「兩岸互不隸屬」就是台海現狀，並呼籲中共當局，尊重中華民國存在的客觀事實，兩岸才有進行良性互動與建設性對話的可能。