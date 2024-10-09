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國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）於2024年台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，推出「雲豹翻轉、永續無限」主題體驗展受到外界高度評價！今（9）日主辦方公布永續獎得獎名單，雲豹能源憑藉特有永續美學設計、97%可回收環保材質、及深度永續循環教育等元素，勇奪永續創意獎殊榮。雲豹能源繼去年獲得永續創意獎後，今年致力傳達永續低碳生活的理念，展區將再生能源、低碳永續、綠能教育三大項目交織成淨零互聯網，為地球種下共好信念，第二年蟬聯永續創意獎，顯示企業貫徹淨零永續理念受到評審一致青睞。雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹與永續如同雙生般共存，因此今年企業打造「雲豹Ｘ永續」翻轉字，展現雲豹在永續領域發揮無限可能。為了今年能源週，雲豹團隊將企業發揮創新、創意貫徹在展區設計中，我們希望傳遞的不只是再生能源、綠電、循環經濟發展成果，而是將雲豹獨有的永續態度融入大眾生活，透過「反轉生活從我開始」口號，邀集各界一同守護地球，創造永續的無限可能。雲豹能源今年展區以「雲豹Ｘ永續」光影藝術，揭開低碳永續體驗序幕，全區使用高達97%環保及可回收材料，包括可回收鋼架結構、佈景使用環保回收紗、零塑料風琴紙桌椅及環保節能綠建材。展期三天雲豹員工以實際行動響應減碳，皆自備環保水瓶，訂購可回收環保鐵質餐盒，總計減少近50kg排碳量，呼應近乎零廢棄的環保目標。同時，雲豹能源也展示今年首度開辦的漁電共生教育營成果，這也是全台灣第一個以漁電共生為設計核心的教育營隊—「雲豹能源漁電共生影像創作營」，雲豹能源與《科學月刊》合作，規劃完整且紮實的綠能知識及實作課程，帶領北門國中學生從零開始認識漁電共生的原理及知識，並透過時下流行的短影音創作，呈現在地綠能發展特色，進而深度理解潔淨能源與綠色經濟的重要意義，為綠能教育開創新型態。