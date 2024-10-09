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前總統蔡英文將在12日赴歐洲訪問捷克等國家，時間規劃為8天，預計將在捷克出席論壇並發表演說。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（9）日表示，民進黨打各種幌子進行分裂活動，也改變不了「台獨」是絕路的命運，敦促有關國家恪守「一個中國原則」，慎重處理台灣問題。朱鳳蓮以答記者問形式發新聞稿，回應蔡英文訪歐一事。朱鳳蓮表示，民進黨打著各種幌子進行「台獨」分裂活動，欺騙國際社會。朱鳳蓮強調，「無論他們說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了台獨是絕路的命運，無助於台海地區的和平穩定和台灣同胞利益福祉」。朱鳳蓮說，「敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理台灣問題，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，不為其散佈『台獨』分裂謬論提供任何平台」。蔡英文預計將在捷克出席「公元兩千論壇」（Forum 2000）並發表演說，據了解獲邀請方以「高規格禮遇」身分出訪，更是台灣卸任總統的第1人。對於蔡英文即將出發的訪歐行程，賴清德不僅極力鼓勵也大力促成，務求持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係。