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▲行政院主計總處今（9）日公布今年9月CPI為1.82%，跌回2%的「通膨警戒線」以下，增幅為今年2月以來最低。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處今（9）日公布今年9月消費者物價指數（CPI）為1.82%，跌回2%的「通膨警戒線」以下，增幅為今年2月以來最低。1至9月平均，較上年同期漲2.26%，顯示今年通膨狀況尚未緩解。9月CPI 較8月漲0.11％，主計總處分析主因為水果受7月下旬凱米颱風遞延影響，量減價揚，再加上面臨中秋節，部分個人照顧服務費因饋贈中秋禮金而呈暫時性上漲；但蔬菜及油料費下跌，與旅遊團費及機票隨暑期旅遊旺季結束回跌，抵銷部分漲幅。而去年9月比較，今年水果、食用油及外食費等食物類價格上漲，再加上以房租及掛號費續漲，電費、娛樂服務，與停車費、汽車保養及修理等交通服務費調漲；蔬菜、蛋類及油料費較去年價格較低，抵消部分漲幅。針對10月CPI預估，主計總處綜合統計處專委曹志弘說明，雖然10月初山陀兒颱風造成嚴重災情，但去年10月也有小犬颱風推升蔬菜、水果類基期，因此預估10月未必會擴大，水準約與9月接近，也就是在2%以下。他更補充，9月核心CPI為1.79%，相當於有6個月維持在2%以下，認為接下來若沒有受到氣候因素造成蔬果類價格波動，那麼接下來應該有機會整體CPI都維持2%，但是要達到十年平均的1.25%仍需要一陣子。曹志弘說明，9月CPI為1.82%，8月上漲2.35%，兩者差距0.53個百分點，造成這大差距就是去年9月受到海葵颱風影響，造成蔬菜、水果比較基期偏高，導致9月增幅出現大幅縮水。其次，今年9月油料費隨著國際油價持續下探，與去年同期下探5.28%，也大大抑低增幅。但他也提醒，服務類CPI仍呈現2.36%，其中外食跟房租都呈現緩漲趨勢，醫療費用及娛樂服務價格也相對偏高，但也提到醫療費用經過掛號費調漲的動盪後，增幅已有所收斂。另外，9月電費CPI為5.21%。而電價費率審議會在今年9月30日調漲10月工業用電12.5%，去年10月未漲電價，是否電費可能會造成10月CPI一大推升力道？曹志弘說，今年電價將在10月16日調漲，但因為這次僅針對工業用電調升，並未調整住宅用電，所以就沒有對於CPI直接推升；至於工業電價調漲的間接影響，台電估計就是影響0.03個百分點。另外，近期中東局勢混亂，是否可能進一步推升國際油價？曹志弘表示，根據OPEC最新資料，9月平均油價為每桶73.59美元，10月最新價格約為每桶78.5美元，有稍微攀高一點，確實可能會造成國內油料費價格稍微走高。