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▲國慶日、週五水氣較少，降雨趨緩，週末水氣回歸，北東有雨勢再起，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

▲東北季風影響導致氣溫開始逐漸下滑，預估本週最涼的時段在週五清晨，低溫僅剩21度。（圖／中央氣象署）

「百里嘉颱風」今（9）日下午2時在日本南方海面生成，；中央氣象署預報員黃恩鴻表示，，是本週天氣最好的一天，不過週六（10/12）開始水氣又會增加，降雨熱區在北部、東半部，提醒民眾持續關注最新天氣預報。黃恩鴻指出，明天國慶日清晨，，早起參加升旗典禮要多留心，白天起水氣減少，各地多雲到晴，；氣溫部分，北部22至27度、中部23至32度、南部24至32度、花東23至29度，早晚偏涼，出門可以攜帶薄外套。黃恩鴻說明，週五天氣和國慶日差不多，，中南部持續有午後雷陣雨；週日至下週二（10/13至10/15）東北季風減弱，北東的雨勢再次趨緩。下週三（10/16）開始吹東風，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，南台灣、山區都會有午後雷陣雨。此外，台灣東方海域在週一（10/7）出現的「熱帶性低氣壓」，（國際命名：barijat，美國提供，原意為「沿岸受風浪影響」），路徑將朝北方，一路向日本東方海面前進，距離台灣和日本都很遙遠，不會有直接影響。