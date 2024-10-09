「百里嘉颱風」今（9）日下午2時在日本南方海面生成，未來路徑並對台灣沒有威脅；中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天國慶日（10/10），清晨北台灣還要小心局部大雨，但上午開始各地都多雲到晴，是本週天氣最好的一天，不過週六（10/12）開始水氣又會增加，降雨熱區在北部、東半部，提醒民眾持續關注最新天氣預報。
國慶日迎接好天氣 早晚偏涼要穿外套
黃恩鴻指出，明天國慶日清晨，東半部、桃園以北有雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢，早起參加升旗典禮要多留心，白天起水氣減少，各地多雲到晴，山區、南台灣午後小心局部較大的午後雷陣雨；氣溫部分，北部22至27度、中部23至32度、南部24至32度、花東23至29度，早晚偏涼，出門可以攜帶薄外套。
下波變天時間在週六 百里嘉颱風無影響
黃恩鴻說明，週五天氣和國慶日差不多，但週六東北季風帶來的水氣變多，影響較明顯的地區在「東半部及大台北」，全天不定時有短暫陣雨，中南部持續有午後雷陣雨；週日至下週二（10/13至10/15）東北季風減弱，北東的雨勢再次趨緩。下週三（10/16）開始吹東風，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，南台灣、山區都會有午後雷陣雨。
此外，台灣東方海域在週一（10/7）出現的「熱帶性低氣壓」，今（9）日下午2時，日本氣象廳已將其升格為「百里嘉颱風」（國際命名：barijat，美國提供，原意為「沿岸受風浪影響」），路徑將朝北方，一路向日本東方海面前進，距離台灣和日本都很遙遠，不會有直接影響。
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黃恩鴻指出，明天國慶日清晨，東半部、桃園以北有雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢，早起參加升旗典禮要多留心，白天起水氣減少，各地多雲到晴，山區、南台灣午後小心局部較大的午後雷陣雨；氣溫部分，北部22至27度、中部23至32度、南部24至32度、花東23至29度，早晚偏涼，出門可以攜帶薄外套。
下波變天時間在週六 百里嘉颱風無影響
黃恩鴻說明，週五天氣和國慶日差不多，但週六東北季風帶來的水氣變多，影響較明顯的地區在「東半部及大台北」，全天不定時有短暫陣雨，中南部持續有午後雷陣雨；週日至下週二（10/13至10/15）東北季風減弱，北東的雨勢再次趨緩。下週三（10/16）開始吹東風，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，南台灣、山區都會有午後雷陣雨。
此外，台灣東方海域在週一（10/7）出現的「熱帶性低氣壓」，今（9）日下午2時，日本氣象廳已將其升格為「百里嘉颱風」（國際命名：barijat，美國提供，原意為「沿岸受風浪影響」），路徑將朝北方，一路向日本東方海面前進，距離台灣和日本都很遙遠，不會有直接影響。