究竟是誰這麼狠心！日前在香港北角雲景道附近，有民眾在經過一處公車站時，聽見一旁垃圾桶竟然傳出陣陣悲鳴哭聲，上前打開蓋子一看，竟然發現垃圾桶內有隻面容憔悴的白色老貴賓犬，讓她立刻報警求助，目前狗狗的現況也曝光了。
據《香港動物報》報導，10月1日在香港北角雲景道的富麗園巴士站旁，有一個橘色垃圾桶不斷傳出奇怪的聲音，當時遛狗經過的民眾Sammi也駐足下來露出困惑表情，此時一旁的工人阿姨也向Sammi搭話，表示「有隻狗狗在垃圾桶內」。
此話一出，讓Sammi立刻靠近垃圾桶打開蓋子，結果發現垃圾桶內真的有一隻面容憔悴的白色貴賓犬坐在裡面，而奇怪的聲音就是牠發出的悲鳴聲，原本Sammi想要直接抱出狗狗，但由於貴賓犬當下太過緊張，Sammi也決定報警，後續則由香港的SPCA愛護動物協會將狗狗接回照顧。
Sammi也拍下當時照片，並氣憤表示「你可以不要，但不能用這種方法棄養，還直接丟垃圾桶！太殘忍」，後續SPCA協會也認為，狗狗至少在垃圾桶內待了5小時以上才被發現，經過確認狗狗沒有晶片，香港警方也正在調閱監視器查找棄養狗狗的惡質主人，目前狗狗由SPCA安置照顧中。
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此話一出，讓Sammi立刻靠近垃圾桶打開蓋子，結果發現垃圾桶內真的有一隻面容憔悴的白色貴賓犬坐在裡面，而奇怪的聲音就是牠發出的悲鳴聲，原本Sammi想要直接抱出狗狗，但由於貴賓犬當下太過緊張，Sammi也決定報警，後續則由香港的SPCA愛護動物協會將狗狗接回照顧。
Sammi也拍下當時照片，並氣憤表示「你可以不要，但不能用這種方法棄養，還直接丟垃圾桶！太殘忍」，後續SPCA協會也認為，狗狗至少在垃圾桶內待了5小時以上才被發現，經過確認狗狗沒有晶片，香港警方也正在調閱監視器查找棄養狗狗的惡質主人，目前狗狗由SPCA安置照顧中。