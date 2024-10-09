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▲北市青年局攜手台新金控合推共享運具補助。（圖／北市青年局）

台北市政府青年局與台新金控攜手合作，為實習中的青年直接辦理「共享運具（機車）時數券/折價券暨大眾運輸工具補助計畫 2.0」，省去申請程序時間，讓青年朋友實習即享補助。北市青年局也指出，此次合作提供實習生每月至少1,200元交通補助，降低青年在實習過程中的交通負擔。未來，凡是提供實習機會的企業，只要實習生有交通補助的需求，都能與青年局合作，攜手促進青年職涯發展！台新金控是長期響應北市職場實習體驗的盟友，每年度皆於臺北青年職涯發展中心(TYS)實習平臺上架「Early Win職場體驗計畫」，提供青年實習機會，並合作提供職場體驗企業參訪；此次更率與北市青年局合作實習青年方案，為公私協力立下典範。台新金控表示，北市青年局共享運具補助，確實為實習生降低交通成本負擔，尤其是上下班時段交通運量最高峰期間，選擇搭乘共享運具十分便利。台新金控強調，站在企業的角度，非常樂見相關服務方案的推出，並表示會直接派員協助，簡化申請程序，有效提升企業推薦實習生申請交通補助之意願。北市青年局除了提供交通補助，現正推出「青年實習津貼」及「職涯進修補助」，成為青年職涯路上的「圓夢夥伴」，全力協助青年實現職涯夢想，讓每一步都更穩健踏實。