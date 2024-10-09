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《鏡新聞》針對藍白聯手退回中央政府總預算進行民調並於今（9）日公布，結果顯示有41.6％民眾贊同行政院重編預算、39.8％不贊同，另有18.6％未表態，對此時常針砭時事的臉書粉專「黑暗流浪者」表示，結果看來認為是隱憂，意味著有相當一部分人認同藍白擋總預算案做法，而只要有一定的民意基礎，藍白就會食髓知味，之後每年都擋預算，再帶風向把預算沒過造成的施政停滯全推到政府身上，「如此一來台灣真的會空轉4年」。該粉專表示，不知民調準確度如何，如果有一定參考價值的話，認為是隱憂，因為這代表有相當一部分人認同藍白聯手擋總預算案的做法。只要有一定的民意基礎，藍白就會食髓知味，之後每年都擋預算，再帶風向把預算沒過造成的施政停滯全推到政府身上，如此一來台灣真的會空轉4年，這真是對台灣公民素養的嚴峻考驗。該粉專說，因此必須更積極宣傳，讓更多人知道如果總預算案沒過會有什麼後果，也要用論述破解藍白那「政府沒有依法增編預算」的詭辯話術，一但主流民意明確表示不接受藍白這種鬥爭手段，藍白立委承受不了選區壓力時，就能看到翻轉的契機。