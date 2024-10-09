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▲349名小學生和家長拚盡全力拉著重達340噸的A380客機。（圖／翻攝X@naritacity_）

▲全日空（ANA）派出重達340噸水藍色A380客機「FLYING HONU」海龜塗裝版。（圖／翻攝X@naritacity_）

團結力量大的真實體現！近期日本成田機場舉辦「小學生與飛機拔河比賽」，讓349名小學生和家長與重達340噸的空中巴士A380客機進行拔河對決，結果最終小學生與家長們成功讓這個龐然大物移動了20公尺，現場熱血過程全都被記錄下來。為慶祝9月20日的日本「空之日」，成田機場一直以來都有舉辦「小學生與飛機拔河比賽」的傳統，今年進入第26屆賽事，每次只要一舉辦，就會吸引來自日本全國各地的小學生與家長報名。今年「小學生與飛機拔河比賽」賽事報名一開放就收到多達3403人報名的信函，最終經過篩選，一共有349名小學生和家長，獲得了這場世紀拔河的參賽資格。不過這場比賽等待著他們的對手，可是全日空（ANA）派出重達340噸水藍色A380客機「FLYING HONU」，上面還印有海龜的可愛圖樣，小學生們用盡全力讓它緩慢移動的模樣，不但足夠熱血激情也相當應景。最終在經過349名小學生和家長的努力之下，這個空中巨無霸最終被人力拉動了20公尺的距離，顯示了小蝦米合力對抗大鯨魚也是能有一拚之力。