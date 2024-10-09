今年是台南建城400年，今年舉辦的「2024台灣設計展」將於10月26日至11月10日盛大開展，展期共計16天，展覽主題為「是台南，當是未來」，邀請超過百位設計師共同勾勒出台南的過去與未來。
此次展覽主題為「是台南，當是未來」，邀請超過百位設計師共同勾勒出台南的過去與未來，主展區包含台南市美術館2 館、西市場、香蕉倉庫；衛星展區有321 巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、台南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場；淺草多功能中心則規劃為設計食堂。
經濟部政務次長何晉滄、台南市長黃偉哲今（9）日於松山文創園區創意劇場，共同主持2024台灣設計展-台北展前記者會，分享展覽主題、展館地圖及觀展資訊等，歡迎民眾前往參觀，感受台南設計能量及在地魅力。
何晉滄表示，本部自2003年起辦理台灣設計展，每年都掀起廣大旋風，而今年設計展將呈現台南400，從台南的過去到現在及展望未來的多元內容，讓設計成為連結城市美學與進步力量的重要工具。
此外，「經濟促使國家強大，文化能讓國家偉大」，而文化的展現需要靠設計導入並與時俱進，這也體現在台南的發展，從菜市場到晶圓廠，不只是創造、改變，更是一種思維。
本次展覽將呈現出台南的豐富面向，邀請大家於展覽期間在迺夜市、啖美食之餘，可以看見台南的空間改造、產業發展及城市治理成果。
今年特別推出主展區散步路線，讓民眾看展之餘，可以盡情徜徉在台南新舊交融的文化韻味，更能發掘活躍在城市中的設計能量。
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何晉滄表示，本部自2003年起辦理台灣設計展，每年都掀起廣大旋風，而今年設計展將呈現台南400，從台南的過去到現在及展望未來的多元內容，讓設計成為連結城市美學與進步力量的重要工具。
此外，「經濟促使國家強大，文化能讓國家偉大」，而文化的展現需要靠設計導入並與時俱進，這也體現在台南的發展，從菜市場到晶圓廠，不只是創造、改變，更是一種思維。
本次展覽將呈現出台南的豐富面向，邀請大家於展覽期間在迺夜市、啖美食之餘，可以看見台南的空間改造、產業發展及城市治理成果。
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