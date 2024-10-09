📌華航「全航線機票77折」ITF線上旅展！沖繩來回5661、東京9210元

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▲華航「全航線機票77折」ITF線上旅展，沖繩來回機票最低價5661元（未稅）開逛水族館。（圖／華航提供）

▲香川縣高松市的栗林公園，秋季景致絕美。（圖／華航提供）

▲購買「台北－熊本」來回機票，還加碼抽獎「熊本三井花園酒店」住宿券。（圖／華航提供）

▲達美航空每日直飛台北西雅圖，轉飛美國第三地推出限時優惠。（圖／達美航空提供）

2024全台規模最大「ITF台北國際旅展」將於11月1日至11月4日在台北南港展覽館一館登場。中華航空今（9）日率先開跑「全航線77折」起線上旅展！開搶來回便宜機票最低未稅價香港3016元、馬尼拉3668元，國人最愛的日本沖繩5661元、東京9210元萬元有找！參與回憶互動遊戲或登錄活動，還有機會抽獎帛琉機票、甚至獲得「任選航點商務艙機票」一次整理。中華航空即日起至11月15日，率先開跑「全航線77折」起ITF線上旅展，手刀開搶來回便宜機票選擇多多，香港3016元起（未稅）、馬尼拉3668元起（未稅）、新加坡5135元起（未稅），國人最愛的日本沖繩5661元起（未稅）、東京9210元起（未稅）更是萬元有找甜甜價，北海道也只要14000元起（未稅）。長程線則有美國航線洛杉磯22,231元起（未稅）、舊金山18,165元起（未稅），歐洲線倫敦21,717元起（未稅）、法蘭克福24,047元起（未稅）即可成行；還有紐澳線奧克蘭19,858元起（未稅）、布里斯本17,523元起（未稅）。消費者於華航「全航線機票77折」ITF線上旅展活動期間，購買機票完成登錄就能獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券；還可抽獎北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的「任選航點商務艙機票」。同時還有「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，消費者進入活動網站參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中「帛琉機票」。凡活動期間購買「台北－熊本」來回機票旅客，加碼抽獎「熊本三井花園酒店」住宿券(乙晚)，共提供100個名額。香川縣觀光協會還有3大優惠券加碼高松航線旅客，凡購買華航「高松航線自由行」，有機會獲得高松機場來回利木津巴士乘車券（共有5條路線）、高松港－小豆島渡輪來回船票、栗林公園入園券等實用票券。另外，達美航空也推出機票限時優惠，達美航空今日推出限時優惠，即日起至10月22日，購買經西雅圖往返美國主要城市的來回機票，基本經濟艙（Basic Economy）最低29,384元（含稅及附加費），適用旅行期間至2025年3月25日（不適用於2024年12月29日至2025年1月13日）；優惠涵蓋經濟艙（Main Cabin）、達美優悦經濟艙（Delta Comfort+）及達美尊尚客艙（Delta Premium Select）。提醒大家，該專案優惠不適用於欲轉飛洛杉磯(LAX)、拉斯維加斯(LAS)，紐約(JFK)及檀香山(HNL)；需於美國境內停留至少7日，修改或取消機票將收取手續費美金199元，第二件行李托運費用為新台幣3,200元。