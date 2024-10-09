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▲全聯門市10月17日前「布維城堡紅葡萄酒」單瓶399元，2瓶718元，平均每瓶只要359元。（圖／全聯提供）

▲為能讓葡萄酒生活化，大潤發每年皆舉辦2場葡萄酒季活動，並於各門市舉辦試飲會，邀請酒莊莊主到店巡禮與民眾同樂。（圖／官方提供）

台灣酒類消費需求龐大，根據經濟部統計，每年約可喝掉至少282座國際標準泳池，其中被視為紅金的葡萄酒高達83億元，近10年平均年增率達8%居酒類之冠。全聯、大潤發看準葡萄酒商機，即起攜手開跑「2024舊世界葡萄酒大賞」，全聯平價紅白酒爆殺最低300元有找，10月31日前，福利卡會員購買葡萄酒滿1000元贈1000福利點；大潤發則是單筆滿5000元送1000元葡萄酒抵用券，並且各店也分別舉辦試飲活動，邀請莊主現場推薦酒款，民眾亦能現場就能品飲到葡萄酒。全聯即起開跑「2024舊世界葡萄酒大賞」，10月31日前祭出雙重優惠，首先是福利卡友購買葡萄酒全系列，單筆每滿1000元贈1000福利點；並且葡萄酒全系列單筆任一瓶，加購指定冷藏牛排一件現折10元。全聯門市10月17日前「布維城堡紅葡萄酒」單瓶399元，2瓶718元，平均每瓶只要359元；牛排控則首選「義大利巴思堤堡特釀風乾紅葡萄酒」，採用三千多年悠久歷史、義大利最具特色的風乾釀造法，製作出濃郁且口感豐富的葡萄酒，成熟濃郁黑醋栗、桑葚果香與香草、可可、辛香料氣息融合，10月17日前每瓶特價365元。如果是全聯We Sweet甜點愛好者，則不能錯過「義大利花的莫斯卡托微甜白葡萄酒(草莓口味)」來自義大利第一家生產DOCG級別Moscato葡萄酒的酒莊Vallebelbo，只經一次發酵氣泡細微，微甜口感不膩口，酒精度只有5%適合大眾暢飲，搭配草莓蛋糕、檸檬塔等甜點都很適合，10月17前每瓶特價299元。大潤發同步開跑「2024舊世界葡萄酒大賞」，即起至10月31日前也推出多種酒款促銷特惠，並於各店舉辦試飲會及相關優惠活動，首先是活動當日葡萄酒消費滿1500元，即贈精美滿額好禮；並且單筆滿5000元再送1000元葡萄酒抵用券（最高上限6,000元）。大潤發2024年全聯葡萄酒品項已達近500款，隨著葡萄酒檔期開跑，也獨家引進超過600款的好酒，並有200款皆為新品，根據2023年銷售前三名分別為：◾義大利杜卡麗莊園山吉歐紅酒◾法國隆格多克法典紅酒◾法國隆格多克珍娜紅葡萄酒而為能讓葡萄酒生活化，大潤發每年皆舉辦2場葡萄酒季活動，並於各門市舉辦試飲會，邀請酒莊莊主到店巡禮與民眾同樂！根據試飲會內部資料統計，超低價酒款（低於200元）以及高價酒款（800元至1000元）最受到歡迎，去年更有兩周內售出超過50%的高單價酒款，而今年度活動開跑，試飲會單日活動葡萄酒銷售更是破40萬元，賣出超過1300瓶。