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▲中龍鋼鐵公司獲台中市陽光A+競賽淨零先鋒獎之殊榮，由該公司生產部門副總經理劉憲東(右)代表接受台中市政府經濟發展局局長張峰源(左)頒授淨零先鋒獎獎座，以資鼓勵。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

▲中龍鋼鐵公司生產部門副總經理劉憲東(左2)代表接受台中市陽光A+競賽淨零先鋒獎之殊榮。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

中龍鋼鐵公司獲台中市陽光A+競賽淨零先鋒獎之殊榮，於今(9)日，由該公司生產部門副總經理劉憲東代表，接受台中市政府經濟發展局局長張峰源頒授淨零先鋒獎獎座，以資鼓勵。中龍鋼鐵公司董事長黃建智表示，中龍鋼鐵公司以致力技術精進、持續節能環保及價值創新，成為世界一流之鋼鐵生產基地為願景，自建廠迄今已完成368項減碳專案，總投資額高達新台幣130億元，累計減碳量已達204萬噸二氧化碳，相當於5248座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。黃建智說，中龍鋼鐵公司為因應減緩氣候變遷之影響，超前佈署節能減碳及碳中和推動小組，並訂定短、中長期策略，短期以加大力度執行能效提升減碳方案為主，中期策略為低碳，以導入低碳煉鐵、煉鋼技術進行主要生產模式，長期策略則採用突破性新技術生產，例如，無碳燃料、全氫能冶煉技術、碳捕捉封存技術(CCS)，以期2050年達碳中和目標。中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮指出，中龍鋼鐵公司廠內長期推動綠色生活，涵蓋食、衣、住、行、育樂及其他生活層面等五大類，112年及113年則以推廣綠色旅遊為工作重點，促使員工在旅遊時可選擇對環境友善的方式，依環保、低碳方向規劃旅遊行程，減少因旅行、交通或食宿所帶來的資源消耗，進而體驗深度在地旅遊模式，該公司將持續積極推廣綠色生活，不斷探索更多環保創新，以實現永續發展目標。呂紹榮並指出，中龍鋼鐵公司已連續3年蟬聯陽光A+競賽淨零先鋒獎之殊榮，除了感謝評審肯定，亦具體展現積極減碳成果，未來將持續推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業之經營發展雙主軸，引進最佳製程與AI智能技術，以提高能源利用效率，結合客戶需求，強化品質服務優勢，並致力環境保護，善盡企業永續責任，促進我國鋼鐵產業再升級。