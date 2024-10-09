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▲中鋼運通公司董事長張秋波說明公司不放棄任何勞資協商的機會，會在遵照法律、符合公司治理及兼顧員工、股東權益的前提下，積極尋求合理的解決方案。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司會在遵照法律、符合公司治理及兼顧員工、股東權益的前提下，積極尋求合理的解決方案，以維護該公司員工、船員及其眷屬之權益。(圖／中鋼運通公司提供)

中鋼運通公司於今(9)日重申，中鋼運通會在堅守依法行政原則，遵照法律、符合公司治理及兼顧員工、股東權益的前提下，積極尋求合理的解決方案，以維護該公司員工、船員及其眷屬之權益，並嚴正駁斥工會不實指控，呼籲工會應優先考慮理性溝通協商，勿將下船船員退保與船員工作權進行錯誤連結，盼能正視法院判決、主管機關函釋，以及業界慣例，與公司共同商討真正能保障船員的配套做法與福利項目，才是通往勞資和諧及維護船員權益的雙贏道路。中鋼運通公司董事長張秋波表示，中鋼運通公司依照國際慣例與船員法，與船員簽署定期契約，已有最高法院判決確認無疑義，定期契約到期之船員辦理退保，符合現行法規、主管機關函釋及業界做法，而船員下船退保，僅代表當次契約結束，並不影響未來派船機會，與工作權無關。張秋波說，有關工會於今(9)日不實指控，中鋼運通公司違法中斷下船船員投保，該公司深表遺憾，再次嚴正澄清，他說，國內外航商與國際船員普遍簽定的雇傭契約採行「定期契約」，此源自於海勤人員工作特性、國際公約及航運界慣例。由於船員工作，是屬特定性工作，實務上船員以定期契約在船上工作，下船契約結束後，可依照自身需求安排休息天數，航商無法強迫其上船，加上船員勞動市場屬國際市場，世界各國規範之勞動條件各異，採用國際公約認可的定期契約形式，已公認為兼顧船員工作權與身心健康的最佳方案。此外，中鋼運通公司依照國內船員法及國際公約規範，與聘僱船員簽署定期雇傭契約，並在契約期間為船員投保勞健保，和國內其他航商做法一致，且經最高法院判決確認，至於僱用契約到期後的下船船員，可依勞保條例規範與主管機關函釋，轉至船長公會或中華海員總工會投保，此作法也是國內業界慣例，且已行之有年。張秋波指出，中鋼運通公司依法未給予僱用契約到期的下船船員投保後，至今仍維持相同船員調派及執行航運任務，每月約有30位至50位船員上下船，調派人數與過往相當，且為體恤下船船員，勞資雙方於今(113)年7月10日進行協商，對於退休金、福利金保障及加發再上船獎金等，均有簽署協議，未料該工會片面否定共識，訴求一變再變，令資方無所適從。此外，中運工會日前曾向法院聲請「中運公司不得針對下船船員退保之定暫時狀態」，卻於8月7日及8月26日兩次遭法院駁回，法院認為退保不影響船員自行投保之社會保險保障，且退保後的船員陸續有再簽訂定期契約上船，證明中鋼運通公司為無雇傭關係船員退保完全合法。張秋波並指出，中運工會已知最高法院認定船員僱傭關係為「定期契約」，卻無視判決自行扭曲為「不定期契約」，且不實指控公司逼退船員，進而要求公司違反勞保相關法令，繼續為下船船員投保，並透過陳抗方式企圖混淆社會大眾，此作法實不可取，該公司無法認同，並嚴正駁斥。張秋波重申，中鋼運通公司迄今不放棄任何勞資協商的機會，會在遵照法律、符合公司治理及兼顧員工、股東權益的前提下，積極尋求合理的解決方案，願意與船員達成共識，期望工會能夠回歸理性溝通管道，共同維護該公司員工、船員及其眷屬之權益。