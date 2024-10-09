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▲全聯10月11日起至16日配合台北市政府市場處啟動第二波平價蔬菜措施。（圖／NOWnews資料照）

▲愛買花蓮店10月12日、13日消費滿額送洗選蛋、推生鮮爆低價。（圖／愛買提供）

因應山陀兒颱風襲台，多日強降雨造成中南部產地受損與菜價波動，全聯發揮通路力量，10月11日起至16日限定配合台北市政府市場處啟動第二波平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款優惠蔬菜，最低只要33元起，共計準備約45噸貨量，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。全聯10月11日起至16日配合台北市政府市場處啟動第二波平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款優惠蔬菜，照顧消費者荷包，總計8款蔬菜約45噸貨量，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。◾進口馬鈴薯單盒原價55元、特價49元◾嚴選茭白筍原價118元、優惠價99元◾鮮香菇原價65元、特價55元◾履歷甜玉米(非基因改造)原價65元、特價59元◾履歷紅蘿蔔原價40元、特價33元◾產地嚴選玉米筍原價42元、特價38元◾進口蘿蔔原價45元、特價35元◾櫛瓜（裸賣）原價59元、特價55元愛買則是響應花蓮縣政府推動的經濟振興政策，愛買花蓮店限時20天推出「花蓮振興券加碼回饋 滿千送千」活動，持花蓮振興券至愛買花蓮店消費，10月12至31日HAPPYGO會員於量販賣場單筆付款金額滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，依此類推，單筆最高送3000元滿額現金抵用券，內含100元、200元、300元、400元四種面額，方便消費者靈活使用，限量6000份。花蓮振興券開放使用的首個週末（12日、13日），愛買花蓮店加碼推出滿額禮活動，凡單筆消費滿1000元，即贈送洗選蛋一盒（10粒），每日限量100盒，送完即止。此外，生鮮區也推出兩日限定的爆低價商品，超值優惠包括美國馬鈴薯每袋36元、日本進口麝香葡萄每串359元、美國棒棒腿每100公克僅9元、綜合火鍋料半台斤78元。