我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡詩芸力挺王陽明玩車，很支持對方的夢想。（圖／記者朱永強攝）

▲王陽明強調和李李仁的感情依舊，沒有鬧翻這回事。（圖／記者朱永強攝）

藝人王陽明日前主演電影《角頭－大橋頭》票房衝破2億，不僅演藝事業成績亮眼，他的個人品牌「EMC」也相當成功，旗艦店在近日即將開幕，今（9）日舉辦記者會。他透露，自己為了品牌付出不少，現在事業也越做越大，老婆蔡詩芸被問到，是否會因為王陽明在車子上面投資太多而有意見？她笑說，「男人就是喜歡車子、手錶之類的啊，不要玩女人就好」，不過先前王陽明演完《角頭》後，不時會因為入戲太深，導致「麥可哥」上身狂飆髒話，這就讓蔡詩芸有些不滿。王陽明和好友Ryan合作5年，終於一起開汽車生活品牌潮流店。王陽明表示，個人品牌已經籌備5年，當初只是找了一個攝影師來幫忙拍攝車子，分享他們如何改車，但接著品牌越做越大，他們也開始在影片裡加入他們生活相關內容，後來還出了周邊商品，發現很多事情需要去實施。大約是1年半前，他終於下定決心要在自己的品牌上努力耕耘，並投資開店，因此就將這個想法轉告給家人、老婆等人。蔡詩芸被問到對於王陽明熱愛改車有什麼想法？她表示，其實很替王陽明開心，「男人他們就是喜歡車子、手錶，不要玩女人就好」，很支持對方的夢想。至於是否會有金額上限？蔡詩芸表示，這些都還好，因為他們自己都有工作，且王陽明是工作狂，不過是演藝工作還是車子、家庭都很有責任感，「認真的男人就是帥」，加上她自己也不是喜歡碎碎念的類型，在這方面不會管太多。另外，王陽明也透露，小時候為了改車，從14歲就開始打工，第一份工作是賣女鞋的，為了要改車存錢，他工作好幾個月，只為了買一個鋼圈或補一個煞車，「真的很多披薩和好吃的漢堡都吃不了。」不過他也笑說，因為自己出色的外型，確實有不少女客人慕名而來，「我有當過一個月的銷售王。」先前王陽明因為拍攝角頭，一度太入戲，一直出現「麥可哥」的模式，個性變得比較暴躁直接，他今天被問到是否已經下戲？他表示目前已經恢復了，蔡詩芸則笑說，當時就有希望王陽明可以不要這麼常罵髒話，「麥可哥很不受控，謝謝他下戲了」，還說比較喜歡王陽明。至於先前傳出陶晶瑩談「娘砲事件」惹毛王陽明，連帶影響王陽明和李李仁的感情，王陽明今日回應，「沒有這回事，就是亂傳的。」