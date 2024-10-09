延續iPASS一卡通作為贊助商參展hololive SUPER EXPO 2024並受到熱烈迴響的成功，重星戰略與鑫夢想文創攜手合作，將於今年10月在台中大遠百，盛大舉辦年度重頭戲「hololive production 朝氣Chill遊 台中限定快閃店」！本次結合秋季特色，邀請來自hololive production三個分部的10位人氣Vtuber，包括hololive production的「角卷綿芽、大空昴、櫻巫女、天音彼方、常闇永遠」、hololive Indonesian的「Moona Hoshinova、Kobo Kanaeru、」以及hololive English的「Ninomae Ina'nis、Fuwawa Abyssgard、Mococo Abyssgard」。現場將提供豐富的周邊商品和精彩互動體驗。還有特別攜手iPASS 一卡通限量推出的紀念一卡通滿額贈禮，數量有限，贈完為止。
此次「hololive production 朝氣Chill遊 台中限定快閃店」多達250款周邊商品由鑫夢想文創與多方專業團隊共同設計開發， 除了延續日本展 hololive SUPER EXPO 2024 的主視覺設計，推出台灣限定的新款周邊之外，最引人注目的當屬與10位 Vtuber 的主題展區，包括拍照打卡區，每日隨機播放語音問候，彷彿與心儀的偶像面對面互動。此外，還設置了專屬的機台，如主題拍貼機、收藏卡抽卡機等。
快閃店將推出超過250款的限量周邊商品，從壓克力立牌、Q版周邊商品、手機摺疊支架到大型等身抱枕等，涵蓋了各類商品類型。值得一提的是，台灣限定的「機車擋泥板」與「安全帽」商品也將首次登場，讓粉絲能夠以最具地方特色的方式展示對偶像的支持。
為了回饋粉絲，活動現場推出多項滿額贈品活動。當日單筆消費滿$800元，即可獲得隨機撲克風格收藏卡-隨機卡包（3張入）；單筆消費滿$3,000元，則能夠將《hololive production》- Chill Travel 紀念一卡通與收藏大紙袋帶回家！此外，粉絲還可加價$99元購買專屬的收藏大紙袋，數量有限，售完為止；部分指定商品也可以透過 Be Come True 線上預購，詳情請至活動官網。
為了慶祝「hololive production 朝氣Chill遊 台中限定快閃店」開幕，此次特別與大遠百12樓的「大食代美食廣場」合作，推出開幕限定活動。在快閃店消費滿$250元即可獲得隨機撲克風格收藏卡一包（1張入），並加碼贈送「大食代9折餐飲券」一張，粉絲逛完快閃店後可至美食區用餐，且再多一次機會收集到撲克風格收藏卡唷！限量1,500份，贈完為止。
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快閃店將推出超過250款的限量周邊商品，從壓克力立牌、Q版周邊商品、手機摺疊支架到大型等身抱枕等，涵蓋了各類商品類型。值得一提的是，台灣限定的「機車擋泥板」與「安全帽」商品也將首次登場，讓粉絲能夠以最具地方特色的方式展示對偶像的支持。
為了回饋粉絲，活動現場推出多項滿額贈品活動。當日單筆消費滿$800元，即可獲得隨機撲克風格收藏卡-隨機卡包（3張入）；單筆消費滿$3,000元，則能夠將《hololive production》- Chill Travel 紀念一卡通與收藏大紙袋帶回家！此外，粉絲還可加價$99元購買專屬的收藏大紙袋，數量有限，售完為止；部分指定商品也可以透過 Be Come True 線上預購，詳情請至活動官網。
為了慶祝「hololive production 朝氣Chill遊 台中限定快閃店」開幕，此次特別與大遠百12樓的「大食代美食廣場」合作，推出開幕限定活動。在快閃店消費滿$250元即可獲得隨機撲克風格收藏卡一包（1張入），並加碼贈送「大食代9折餐飲券」一張，粉絲逛完快閃店後可至美食區用餐，且再多一次機會收集到撲克風格收藏卡唷！限量1,500份，贈完為止。