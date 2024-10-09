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▲「防疫女神」賈永婕接任台北101董事長一職已經有1個月時間。（圖／翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）

▲台北101今年將有國慶煙火秀演出。（圖／賈永婕臉書）

一年一度的國慶日將在明（10）日到來，雖然今年的國慶煙火主秀在雲林縣登場，不過台北仍然有驚喜表演。新上任的台北101的董事長賈永婕就宣布，台北101也將舉辦國慶煙火秀，隨後還透露其中艱難的挑戰過程，讓大批網友讚嘆她與團隊的超強行動力。賈永婕在今年9月3日正式上任台北101董座，距離國慶日只有一個月的時間，沒想到台北101今年卻一改常態，宣布將舉辦「心動台灣Cheers台北101國慶展演」，從往年的「點燈打字」慶祝，直接加碼進階到有、雷射光雕投影與長達1分鐘的煙火秀演出。針對這次的活動展也，賈永婕也在日前透露，「集一切力量排除萬難後10月10號8點我們準備了雷射光雕秀最後還加碼了1分鐘的煙火」。賈永婕也坦言，自己對國慶有種特別的情感，「小時候每年國慶都是爸爸最忙的時候。國防部禮賓司在國慶時要負責接待外賓們。有時爸爸會帶著我去彩排，看著身著軍服在看台上忙碌的他，小小的我有著對爸爸與國家無比的崇拜。我爸真的好帥好帥喔」，因此雙十國慶對她而言，就是會想起爸爸帥氣工作的模樣，以及夜空中燦爛奪目的煙火。2024年10月10日(星期四)台北市政府東側廣場晚間20:00-22:0010月10日晚上8點施放1分鐘的煙火，煙火、雷射光雕秀加上建築燈光及點燈打字精彩展演，煙火秀結束後，光雕投影燈光秀會一路持續到晚上10點。