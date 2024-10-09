我是廣告 請繼續往下閱讀

日本近年因日圓貶值影響，吸引許多外國遊客爭相到往，觀光產業大爆發，當中又有許多景點的外國遊客數量頓時暴漲。日媒點出意想不到的成長率前三排名，位在北海道有「美食王國」稱號的當別町，外國遊客相較去年暴增21倍。據《TBS NEWS DIG》報導，日本知名導航和交通資訊服務提供商「Navitime Japan」近日公布今年夏季外國遊客來日停留增加率的地區排名，除了過往在社群平台上看到的幾個熱門地點外，似乎也出現了新的旅遊景點。其中，北海道當別町今年的外國遊客，相比去年多上21倍之多，奪下第一名；當別町又被視為「美食王國」，可以品嘗到帝王蟹和大扇貝等新鮮美味的海鮮，還有去年開放參觀的著名「Royce' 巧克力」工廠，許多外國遊客慕名而來，甚至也有一名台灣遊客表達自己一直都很想來，且當別町從札幌車站搭乘電車只需30分鐘即，交通便利也是人氣飆升的原因之一。福井縣的勝山市則排名第二，外國遊客到訪人數比去年增加了20倍，報導提到，今年3月北陸新幹線延伸段通車後，大幅提升了福井縣的交通便利性，外國遊客常去福井縣立恐龍博物館等景點。香川縣的宇多津町的外國客較去年成長8倍，排名第三，報導提到，這個面對瀨戶內海的小鎮以壯麗景色吸引外國遊客，知名景點是「天空水族館」，館內可以看到水槽設施裡的金魚，彷彿在空中遨遊，吸引眾多外國遊客前來拍照打卡。