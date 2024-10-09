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▲立委林岱樺、市議員李雨庭、農業局和大寮區公所，今天到高雄市大寮區勘察農業災損，在場農民們殷切期盼政府關心大寮區因風災所造成的農業損失。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

山陀兒颱風影響的不只有農作物，包括設施也都有受損，立委林岱樺今（9）日指出，災損補助不能只有農產品，只做到「救急」的程度是不夠的，就像現場這些紅豆、毛豆，耕種的設備器材和相關的農舍，也很重要，都應該列入補償範圍，這些是攸關台灣農業競爭力的生產工具。申請程序宜從速、從寬、從簡，不用現勘，僅書面審查，取消繁瑣的行政程序。立委林岱樺今天上午在立法院質詢農業部部長陳駿季，爭取高雄九區農作物全品項免勘災救助，並要求農業設施如溫、網室也要納入，申請程序宜從速、從寬、從簡，不用現勘，僅書面審查，取消繁瑣的行政程序。在立委林岱樺的要求下，陳部長承諾今天下午就會召開專家會議，最快在今天下午、最晚明天就會有結論。同時，立委林岱樺、高雄市議員李雨庭、高雄市政府農業局和大寮區公所，今天到高雄市大寮區勘察農業災損，在場農民們殷切期盼政府關心大寮區因風災所造成的農業損失。有農民表示，山陀兒颱風讓大寮的紅豆、毛豆幾乎是全軍覆沒，風災來臨的這幾天，幾乎每晚都睡不著，面對這次颱風的損失，是真的欲哭無淚。林岱樺指出，災損補助不能只有農產品，只做到「救急」的程度是不夠的，就像現場這些紅豆、毛豆，耕種的設備器材和相關的農舍，也很重要，都應該列入補償範圍，這些是攸關台灣農業競爭力的生產工具。林岱樺提到，林園區有養殖戶因為停電損失800多萬，他的養殖場屋頂全被颱風掀翻。因此林岱樺在今早質詢後，馬上發文給農業部，希望把農業設施也納入農業天然災害救助辦法範圍，以利農漁民後續重建。梁銘憲也表示，這次風災後上班的第一天，農業局就向市府報告，要幫農民爭取全品項現金救助，還有免現勘，市府會努力跟區公所一起打拼，加速所有的申請救助的行政流程。市議員李雨庭提到，大家吃的飯菜都是各位農民努力耕作而來，很感恩各位農民的辛苦，很希望救助程序從優、從速，這次風災造成大寮、林園多處停電，李雨庭在市議會努力爭取電纜地下化。此外，林岱樺提到，未種植的農地，因這次風災而無法耕作，可申請休耕補助，而佃農身份的農民申請補助時，僅需附上代耕協議書，無需帶上地主的身份證明文件。如果農地屬經濟部水利署管轄的河川地，林岱樺承諾將召開協調會，請主責機關允諾農民申請各項補助時，以代耕協議書代替地主身份文件。