NBA季前熱身賽，布魯克林籃網今（9）日對上洛杉磯快艇，上賽季因傷僅出賽15場就整季報銷的Ben Simmons，本場比賽先發上場，但不是打以往過去熟悉的控衛，而是改打中鋒，最終Simmons拿下2分2籃板3助攻的表現，籃網終場以106:115不敵快艇。
Simmons此戰僅在第二節靠著上籃拿下2分，此外搶下2籃板和貢獻3助攻，半場結束後，Simmons提前關機，直到比賽結束都未再上場。
每年都「刻苦訓練」網友早已習慣
Simmons日前在球隊開幕記者會上，則是喊話要「滿血回歸」，也希望外界不要忘記健康的他表現也很出色，當時就遭到眾多球迷吐槽，Simmons季前熱身賽首戰表現不佳，今天唯一的進球，也被網友嘲諷為Simmons近兩年的「最佳進球」
此外與籃網簽下兩年雙向合約的中國前鋒崔永熙，此戰也獲得上場機會，總計上場8分33秒，2投0中，罰球2罰1中拿下1分，外帶2籃板1次失誤和2次犯規。
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每年都「刻苦訓練」網友早已習慣
Simmons日前在球隊開幕記者會上，則是喊話要「滿血回歸」，也希望外界不要忘記健康的他表現也很出色，當時就遭到眾多球迷吐槽，Simmons季前熱身賽首戰表現不佳，今天唯一的進球，也被網友嘲諷為Simmons近兩年的「最佳進球」
此外與籃網簽下兩年雙向合約的中國前鋒崔永熙，此戰也獲得上場機會，總計上場8分33秒，2投0中，罰球2罰1中拿下1分，外帶2籃板1次失誤和2次犯規。