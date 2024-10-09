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NBA季前熱身賽，Simmons此戰僅在第二節靠著上籃拿下2分，此外搶下2籃板和貢獻3助攻，半場結束後，Simmons提前關機，直到比賽結束都未再上場。Simmons日前在球隊開幕記者會上，則是喊話要「滿血回歸」，也希望外界不要忘記健康的他表現也很出色，當時就遭到眾多球迷吐槽，Simmons季前熱身賽首戰表現不佳，今天唯一的進球，也被網友嘲諷為Simmons近兩年的「最佳進球」此外與籃網簽下兩年雙向合約的