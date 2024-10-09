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國防安全研究院今（9）日發布國防與外交政策民調結果。針對民調其中一個題目為「解放軍5年內可能攻打台灣？」，國防院執行長李文忠表示，習近平在2027年可能為了追求第4次連任，選擇透過發動戰爭宣示國力，並建議賴政府，建立台灣社會對抗「中共制度」、「中共政權」的共識。李文忠表示，習近平試圖終身執政，推翻鄧小平建立的權力接班模式，但習近平個人功勞雖有貢獻，但沒特別突出；客觀環境來看，現在中國社會吃得飽、人民有一定教育程度，習近平唯一贏毛澤東的，就是控制社會的工具。李文忠指出，習近平試圖超越毛澤東、鄧小平，除了讓GDP達到世界第一，另外一個就是要攻下台灣，然而解放軍目前看來沒有能力，與美軍的軍事實力仍有差距，但又必須對外展示態度，因此推測習近平在2027年為了順利4度執政，可能採取強硬手段。然而李文忠也表示，台灣國軍沒有能力獨立對抗解放軍，如果只有台灣跟中國打，只是撐幾天的問題而已，台灣是一個小國，對比中共軍隊、最新式的武器，這是客觀現實；但李文忠也強調，國軍雖然相對於解放軍，是比較弱小的部隊，但還是有一些優勢，所以應該要針對實際狀況，不管是演習、後備動員制度、還是國防經費提高等，在國防改革的速度上，若有更多努力，相信能提升國際對我方的信心。李文忠認為，台灣社會應有2項共識，第一：我們和中共是制度和生活方式之爭，是民主跟專制的對抗；第二：我們的敵人是中共政權，不是中國人民、中國文化。針對民調結果中，不同黨派對中共的認知差異巨大的結果，李文忠也建議賴政府，從執政黨角度，理解為何在野黨對中共威脅的認知、對中國的敵意、對國軍的信心等都與執政黨有差距，再透過適度的分享權力，以建立上述2項共識，否則什麼加強對話，都只能做為參考。