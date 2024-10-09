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10日就是雙十國慶，而這也是總統賴清德上任後首場國慶演說，引起外界關注。據指出，國慶演說主題定調為「團結台灣，共圓夢想」，關鍵字將以「跨」為元素，貫穿通篇講稿架構，依序揭示六大重點，包括跨時代的歷史精神、跨世代的照顧人民、跨區域的均衡台灣、跨領域的經濟發展、跨黨派的朝野合作、跨國界的國際合作，以此訴諸團結台灣。據悉，國慶演說將延續520就職基調，維持一致性元素，向國人闡述台灣現今面臨的挑戰以及身為總統的使命，並強調將投注更多努力促進國內團結、壯大台灣，進一步展現台灣願意積極貢獻於世界，持續在世界上架台灣，同時以負責任態度，與民主盟友共為和平繁榮而努力。此外，賴清德將闡述台灣土地自古至今先賢先烈篳路藍縷，如何一步步打造民主台灣之路，梳理亞洲民主燈塔背後的歷史脈絡，以此揭示「」，接續以台灣如何邁開步伐同步世界，在各領域展現良善、熱心助人、貢獻所能，發揮「Taiwan Can Help」的精神，帶出「」精神。至於內政部分，賴清德將強調「」，細數國內各年齡層，從出生、就學、成家創業、銀髮安養等重點政策，進一步闡述如何強化區域經濟發展特色，著重各地交通網絡的健全，以達到「」。面對世界經濟發展的關鍵時刻，賴清德將在國慶演說談及台灣經濟發展方向，如何站穩在民主供應鏈中的關鍵地位，除了「5+2」產業創新、「六大核心戰略產業」之外，也會發展五大信賴產業，推動中小微企業的轉型，打造「」。最後，賴清德將釋出善意，訴求「」期盼不分黨派、不分你我，團結為國家蓬勃發展一起努力。知情人士表示，國慶演說的內容，與520就職演說及賴清德執政後的幾場重大演講，基調具有高度一致性，四大元素不變，依舊為「穩健、自信、團結、負責任」，骨幹仍是民主、和平、繁榮，延續前總統蔡英文執政基礎，也揭示賴政府接棒至今的擘畫方向，讓台灣在全球經濟站穩關鍵地位，也在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀。知情人士說，這回講稿注入台灣年輕世代的創新自信，描繪新世代在不同領域傑出表現、打破歧視、展現多元，他們積極勇敢站上國際舞台發光，發揚台灣精神，一如台灣力爭國際參與的處境、不畏打壓的態度，藉此強化台灣精神與韌性。知情人士提到，台灣現今處境複雜，中國持續壓縮台灣國際空間，對台發動各種侵擾，包括全軍戰略演習將橫跨至10月10日，灰色地帶騷擾與認知作戰已成常態等，中共用盡手段造成混亂；對內，政黨競爭，國會朝野對立嚴重，立法院總預算卡關與考試院、司法院的人事權紛爭等，因此，賴清德演說將訴諸共同情感，闡述共同目標，並釋出善意訴諸團結，以安定民心。