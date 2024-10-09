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113年國慶大典將在明（10）日上午9時5分總統府前廣場登場，即將出訪歐洲的前總統蔡英文、前總統馬英九，另外包含國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人都確定出席。據悉，預定10月12號出訪歐洲的前總統蔡英文，本擬婉拒出席，但在總統賴清德的親自邀約下，確定出席國慶大典；而去年因為不滿國慶日英文被改為「Taiwan National Day」而拒絕出席的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人也會參加。白營的部分，雖然民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，然而慶籌會主委、立法院長韓國瑜仍為他保留一個座位，並特別邀請柯文哲妻子陳佩琪參加盛會。經國慶籌備委員會證實，明日也有為保外就醫的前總統陳水扁規劃座位，為報請籌備會主任委員核定的重要人士。今年國內朝野政黨要角都獲邀出席國慶大典，10日可望見到總統賴清德、立法院長韓國瑜、藍、綠前總統同台畫面，不分黨派，共同慶祝雙十國慶。