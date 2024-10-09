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農業部農糧署表示，農業產區於本（113）年度接連受凱米及山陀兒颱風影響，除農作物受損外，部分農業生產設施也受強風損壞。為加速輔導農民重建，減輕負擔，該署前已辦理「113年風災災損溫網室設施重建輔導措施」，為因應本次山陀兒颱風造成之損壞，該措施受理截止期限由本年9月30日延長至12月31日。農糧署說明，針對受颱風災損溫網室設施，該署續以專案方式輔導農友積極辦理重建，以提升防災與應變能力，強化生產供應韌性，達到農業減災的目標，措施分別為提高設施補助比例：針對受損溫網室設施，輔導重建為結構加強型溫網室，西部地區補助自50%提高為60%；東部、離島、原住民地區補助自60%提高為70%，依實際重建設施面積核發補助款；以及補助受損設施更換塑膠布（網）披覆組件：受損設施經災害勘災證明，披覆組件更新可補助1/3，塑膠布溫網室-塑膠布（網）整組更換每0.1公頃最高補助10萬元、水平棚架網室-防蟲網更換每0.1公頃最高補助1.32萬元。農糧署補充，受凱米及山陀兒颱風損壞的農業生產設施，農友除可依「農業天然災害救助辦法」規定，申請水平棚架網室整體結構及塑膠布（網）救助外，另可檢具農業天然災害審核通知，按「113年風災災損溫網室設施重建輔導措施作業程序」就近向農會申請補助重建農業生產設施，請農友在期限內提出申請。