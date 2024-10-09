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▲福廷綠能源從金卡登獲得的經驗，投入在蘇格蘭外海的Green Volt，其裝置容量高達560MW一旦投入運營，將成為全球最大浮動式風電場之一。（圖／福廷綠能源提供）

國際廠商福廷綠能源 （Flotation Energy） 所推動位於新竹外海的「竹廷浮動式離岸風電計畫」，已在環評大會中正式通過環境影響評估，作為參與即將到來的浮動離岸風電選商的重要里程碑，將協助台灣風場擴展至更深水域。竹廷浮動式離岸風電計畫規劃位於新竹縣與新竹市外海，面積約181平方公里，離岸最近距離約22公里，總裝置容量不超過1.2GW，預計設置風機60至85部，單機發電量則為14MW至20MW，正式全面投入供電之後，將可提供台灣至少100萬家戶用電。福廷綠能源技術專案總監馬可仕・道林 （Marcus Dowling）表示，竹廷計畫通過環評是他們在台灣實現離岸風電願景的重要一步。我們很高興能夠憑藉我們在英國和歐洲開發類似計畫的實戰經驗，推動完成像竹廷這樣的創新計畫。福廷綠能源許多成員都曾參與過世界上首座、也是目前最大的併網浮動風電場「金卡登」（Kincardine）的建設。福廷綠能源從金卡登獲得的經驗，投入在蘇格蘭外海的Green Volt，其裝置容量高達560MW一旦投入運營，將成為全球最大浮動式風電場之一。道林指出，福廷綠能源快速推動測試與示範風場以及全商業規模計畫的經驗，無疑將支持我們在台灣的努力，並促進與鼓勵本地供應鏈的參與與發展。福廷綠能源2021年正式在台設立分公司，爭取台灣離岸風電區塊開發階段的商機，並於2021年9月與台船公司簽署合作備忘錄，推進浮動式風機基礎本土化設計、製造組裝、風機安裝運營及維護、本土供應鏈整合與發展等相關工作。福廷綠能源總部位於蘇格蘭愛丁堡，處於能源轉型的核心位置。該公司致力於透過應用創新的離岸風電技術，支持向可持續、清潔且負擔得起的能源轉型。目前擁有13GW的全球風電計畫組合，涵蓋固定式和浮動式開發，計畫遍佈英國、愛爾蘭、台灣、日本和澳大利亞。