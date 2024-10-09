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▲賈永婕開心曬出好友郁方贈送的珠寶。（圖／賈永婕的跑跳人生）

50歲的女星賈永婕，近期上任101董事長，掀起討論，而日前她已經正式開始辦公，沒想到好友郁方竟在今（9）日突襲101的VIP室，並贈送賈永婕一套特別訂製的黑瑪瑙加鑽石的珠寶，讓她感動淚崩，直呼：「到底我上輩子是拯救了什麼才能有這樣的姐妹！」更曬出卡片的內容，感謝好友十分暖心。不只如此，郁方更訂了國慶花束，表示希望她能努力工作，讓賈永婕當場飆淚，後續更在臉書發文，感動喊道：「中午郁方打電話來把我叫下去，我在妳們101的VIP，妳下來一下。然後我就哭了，滿滿的感動，到底我上輩子是拯救了什麼？才能有這樣的姐妹。」賈永婕更曬出郁方替她量身打造的101珠寶「黑瑪瑙加鑽石」，更開心表示還有花束及卡片：「國慶花束（青天白日滿地紅），還有一張文采斐然的卡片，滿滿的祝福還有期許我都收到了，我只能說姐我會好好認真努力工作，不能辜負妳對我的愛。最後賈永婕曝光了一小段卡片的內容，表示：「『願妳歷經山河覺得人間美好，立志野蠻生長，最終璀璨發光！』郁方真的好會喔。」後續還放上兩人的合照，可見感情相當深厚。