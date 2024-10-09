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美國總統大選進入最後倒數，台灣變裝皇后妮妃雅今（9）透過臉書表態力挺美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，她在影片中表示，「台灣需要一個很包容的美國，才能守住台灣的主權，確保我們美麗島國的民主自由和平權可以發光發熱」，呼籲台裔選民投下關鍵一票。出生於美國洛杉磯、在台灣長大的妮妃雅替「台美人應援賀錦麗凍蒜後援會」（TaiwaneseAmericans for Harris）錄製短片表態支持賀錦麗與副手華茲，其中她以中英雙語指出，「作為一個孩提時被霸凌的人，華茲教練在婚姻平權成為國家法律之前的幾十年，就創了第一個酷兒學生俱樂部，非常令人感動，更不用說他對禁止性傾向轉換治療的支持，這件事對我個人而言意義重大」。妮妃雅說，「如果你認為LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒等性少數族群）人士應被平等對待，請投票給賀錦麗和華茲。台灣需要一個很包容的美國，才能守住台灣的主權，確保我們美麗島國的民主自由和平權可以發光發熱。」「台美人應援賀錦麗凍蒜後援會」也在臉書呼應，「身為魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）首位東亞冠軍，妮妃雅支持賀錦麗成為第一位亞裔美國總統。」這並非首次妮妃雅替賀錦麗站台，今年6月賀錦麗與美國「第2先生」任德龍（Doug Emhoff）在華府官邸舉行驕傲月活動，當時妮妃雅作為《魯保羅變裝皇后秀》冠軍也受邀前往華府官邸進行演出兩人就曾經同框，賀錦麗也在最近登上《魯保羅變裝皇后秀》節目鼓勵民眾出門投票。