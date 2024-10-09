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▲台中木木や打造的裝置藝術「屋頂上金可頌」，已成打卡新地標 。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.9)

▲台中木木や烘焙坊主打千層可頌，口味多元，可以滿足不同需求。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.9)

▲迎接7年來的第二家店，Eric特別親手製作了「木木や可頌小夜燈」， 當作開幕扭蛋抽獎禮，乍看以為是牛角可頌。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.9)

▲台中木木や以烘焙坊+早午餐型式經營，早午餐有六大主食餐點供可供選擇，（圖／記者金武鳳攝，2024.10.9)

現年38歲的Eric，7年前在台中首創柳川や烘焙屋時，曾因屋頂的2顆巨型菠蘿麵包掀起熱議。最近，Eric在五權西五街一棟透天老宅創立姐妹店木木や，讓網友再掀話題的是屋頂上那顆巨型金可頌，有人猜是「金元寶」、「金大便」或是「聖甲蟲」等，未演先轟動，預定11日開幕的木木や，又因一顆金可頌裝置藝術在網路掀起大猜謎熱潮。Eric16歲面臨升學或就業的訣擇時，家人建議他不想升學，就去摩托車店學技術。Eric笑說，「因為不想當黑手，就投入烘焙業做麵包當白手」，想不到在這行業闖出一片天。Eric說，30歲那年，他想創業自立門戶時，想的最多的是，希望為這城市帶來不一樣的風景，靈機一動，就在創始店柳川や屋頂，用兩顆原色菠蘿麵包當成主視覺，意外竟成為打卡新地標。創始店柳川や每周提供九款麵包預訂，最熱賣的是菠蘿麵包。 Eric說，那是因為在日本，他曾嚐到一款非常好吃的菠蘿麵包，回來潛心研究，以星野酵母、天然魯邦菌種研發，終於做出他心目中最好吃的菠蘿麵包。頂盛時期，曾創下日賣2000顆紀錄。木木や是Eric花了很長時間，在台中市西區找到一棟50年的兩層老宅改建，打算以不同型態經營，中午以前專賣早午餐，下午做為烘焙坊。為了設計出屬於木木や的早午餐菜單，Eric 吃遍了台灣貴的、便宜的、有口碑的各式各樣早午餐，以不複雜但完整的六大餐點供應主食，包括香滷牛腱鄉村、紅咖哩嫩煎 雞腿漢堡、手作豬挽肉漢堡、煙燻鮭魚可頌、早安大拼盤、鄉村蔬食可頌，另外還有各式沙拉和咖啡。木木や烘焙坊訂周五開幕，未演先轟動，門前巨型金可頌裝置藝術已在網路掀話題。Eric說，金可頌靈感來自日本淺草朝日啤酒總部熱情象徵的金色火焰，當地民眾或觀光客喜歡戲稱它為「金大便」。木木や的金可頌是用特殊的京都金上漆，網路上已經有很多天馬行空想像，有人說它像「金元寶」、「聖甲蟲」、「金大便」等等。Eric 說，只要客人高興，想怎麼猜它，就怎麼猜。迎接7年來的第二家店，Eric特別親手製作了「木木や可頌小夜燈」， 當作開幕扭蛋抽獎禮，真的使用麵粉、法國奶油製作的的可頌，經過長時間低溫烘乾後，挖空麵包底部親手裝上 LED 燈具，每個小夜燈都是代表主廚的一份心意，除了可頌小夜燈，還有菠蘿手機包、可頌小徽章、可頌零錢包等等。烘焙坊開幕後，預計供應逾十款可頌，款款酥脆好吃。至於早午餐開幕時間，則請關注臉書粉專。