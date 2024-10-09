我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林柏宏（左）與宋芸樺在釜山影展頒獎，表現受到讚賞。（圖／台北電影節提供）

▲林柏宏（左起）、西島秀俊、柯佳嬿與宋芸樺都是今年釜山影展OTT大獎的頒獎人，在典禮空檔開心合照。（圖／台北電影節提供）

▲許光漢（右）、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》在韓國獲得迴響。（圖／Netflix提供）

演員林柏宏演技精湛，擁有不少膾炙人口的經典作品，他和許光漢合作的《關於我和鬼變成家人的那件事》，更是讓他們成為韓國粉絲們心目中的男神，許光漢7月才以韓劇《無路可走：輪盤賭》進軍韓國，如今林柏宏也要跟隨「老公」許光漢的腳步，正式進入劇組，合作青龍影帝金明民演出電影《悲傷熱帶》。林柏宏昨（8）日參與釜山影展的「亞洲內容及全球OTT大獎」，這次由頒獎人身分出席的他，許願明年能以得獎者的姿態登台。據韓媒報導，林柏宏將出演《魔女》朴勳政導演的新作《悲傷熱帶》，合作青龍影帝金明民、《魷魚遊戲》朴海秀、《愛的迫降》李新英、《芭蕾復仇曲》朴有林，卡司各個大有來頭。林柏宏受訪時透露自己很開心，接下來即將就要進劇組拍攝，希望大家能夠期待一下，由於他一直都想嘗試拍攝韓國電影，因此接到《悲傷熱帶》的邀約，也是讓他夢想成真。目前消息指出，林柏宏所飾演的角色佔了劇中的關鍵部分，劇情圍繞在以金明民為首的殺手團體，而林柏宏就是其中一名殺手。《悲傷熱帶》的台灣演員還不只林柏宏，另外還包括王柏傑、陳以文等人，目前還不清楚他們的角色。事實上，和林柏宏合作《關於我和鬼變成家人的那件事》的許光漢，在7月份才剛上檔韓劇作品《無路可走：輪盤賭》，在劇情中他飾演令人不寒而慄的殺手Mr. Smile，和林柏宏一樣演出殺手，也是另類默契。