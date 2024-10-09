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▲「拿坡里美味黑手黨」在節目最終對決中，曾輕率發言。（圖／Netflix）

Netflix綜藝實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》昨（8）日終於播畢，而爽拿3億韓元的冠軍也出爐，竟然是「黑湯匙」主廚「拿坡里美味黑手黨」權聖晙拿下，雖然他原先就是冠軍大熱門，不過能擊敗眾多位階較高的「白湯匙」主廚，可見實力不容小覷；不過近日，權聖晙卻在社群上針對自己在節目中輕率的發言而道歉，沒想到和他戰到最後的「白湯匙」主廚愛德華李，竟在留言區暖心回覆：「主廚，你贏得的勝利當之無愧，千萬不要失去自信。」被萬名網友讚爆。在節目中代號為「拿坡里美味黑手黨」的權聖晙，日前在IG上曬出和「白湯匙」主廚愛德華李的合照，並吐露心聲，表示過去7個月以來，自己一直都在努力隱瞞自己奪冠的消息，最後卻慢慢不感覺到興奮了，因為覺得自己的行為實在有些輕率。權聖晙自責喊道：「比我厲害的廚師們也總是謙虛、不自命不凡的樣子，讓我感受到了很多東西，在『豆腐地獄』中，最後剩下這3個人的時候，說實話大家都認為我是很難贏的對手，所以為了不退縮、不膽怯，在節目中更加虛張聲勢。」權聖晙更坦言自己在看到節目播出後，感到非常慚愧：「我親眼看到了自己的樣子，非常不足的樣子。」話鋒一轉，權聖晙接著對愛德華李表示歉意：「我想向愛德華廚師表達感謝和歉意。」並表示節目播出後，他發現關於愛德華李的故事幾乎都被剪輯過了，少了許多精彩片段，讓他感嘆不已，更自責自己在對決「黑湯匙」三星、以及愛德華李時，說了這段話：「我想我可以輕易的打敗你們，不管是誰，我都會把你們踩在腳底下。」對此他在貼文中表示非常抱歉：「似乎是過於傲慢和輕率的發言，我想再次向您道歉。」對此，愛德華主廚本人也現身留言區回應：「主廚，你贏得的勝利當之無愧，千萬不要失去自信。」更祝福權聖晙，表示：「這是一場比賽，而我們參賽的目的就是要贏，不需要道歉，恭喜你！」態度十分大方，也贏得網友的讚賞。