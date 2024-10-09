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雙十國慶明（10）日即將到來，勞動部提醒，依《勞動基準法》第37條規定，「國慶日」（10月10日）為勞工應放假日，也就是俗稱的國定假日，雇主應讓勞工休假並給薪，如需勞工於當日出勤，必須徵得勞工同意，並且依規定加倍發給工資。勞動部說明，今年10月10日國慶日為星期四，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日，雇主如需勞工於國慶日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給當日工資外，於正常工作時間（8小時）內再加發１日工資；如有超過8小時工作時段，屬延長工作時間，應依《勞動基準法》第24條規定計給加班費。勞動部指出，如勞工例假或休息日若剛好與國慶日同一日，依《勞動基準法》施行細則第23條之1規定，應由勞雇雙方協商擇日補假，而10月10日當日仍維持原例假或休息日性質，該日無需出勤，工資照給；至擇日補假當日，性質為國定假日，如有出勤，應加給工資。勞動部強調，2024年國慶日出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。