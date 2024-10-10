我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布布與主人珺珺上演完美演出，在「與狗共舞」世界盃冠奪冠。（圖／IG@mygoldenpartner授權使用）

▲在主人珺珺的指揮之下，布布在總決賽上總能在玩美時間點，做出優美的舞蹈動作。（圖／YT@DSD Championship）

真的太厲害了！近期在韓國舉辦的2024年「與狗共舞」世界盃比賽中，冠軍是由來自台灣的網紅犬布布與主人珺珺一起奪下，而且其他TeamTaiwan狗狗也獲得佳績，布布與媽媽珺珺在總決賽上的精采表現也曝光了。訓犬師珺珺在好幾年前就開始與7歲愛犬邊境牧羊犬「布布」進行共舞特訓，在2022年就曾參與在日本舉辦的「與狗共舞」世界盃比賽，當時第一次參賽就榮獲第三名佳績。珺珺也與布布持續開發新舞步、更持續保持完美默契，終於在今年於韓國舉辦的「與狗共舞」世界盃比賽中，摘下第一名冠軍的殊榮，珺珺也開心在IG上分享一路走來的心聲：「布布呀！你真的很棒很棒！你我都用盡全力了！我們拿到了2024 DSD Championship冠軍，站在頒獎台上有一種這幾年來的堅持終於在這一刻得到釋放」。珺珺也提到，比起自己與布布拿下冠軍，看到學生們表現傑出，更是讓她感動到哭，「與狗共舞是訓犬、運動和藝術的結合，一路走來真的不容易，謝謝你們下班回家還趕來練習、台北台中來回跑，太多感動說不完，無法想像沒有你們的陪伴」。除了布布獲得公開組第一名之外，還有弟弟波特也獲得幼犬組第一名，蒂蒂進階組第四名 & 特別獎Super canine，本次「與狗共舞」比賽TeamTaiwan狗狗們奪下亮眼成績。許多網友看完布布與珺珺奪冠的舞步後，也感動大喊「布布與媽媽的搭配也太完美」、「這表演不可思議讓我大開眼界」、「每一個節拍都是細節，每一次動作都做到完美，冠軍實至名歸」。