真的太厲害了！近期在韓國舉辦的2024年「與狗共舞」世界盃比賽中，冠軍是由來自台灣的網紅犬布布與主人珺珺一起奪下，而且其他TeamTaiwan狗狗也獲得佳績，布布與媽媽珺珺在總決賽上的精采表現也曝光了。
超聰明邊牧最愛與媽媽跳舞！多年訓練收穫甜美果實
訓犬師珺珺在好幾年前就開始與7歲愛犬邊境牧羊犬「布布」進行共舞特訓，在2022年就曾參與在日本舉辦的「與狗共舞」世界盃比賽，當時第一次參賽就榮獲第三名佳績。
珺珺也與布布持續開發新舞步、更持續保持完美默契，終於在今年於韓國舉辦的「與狗共舞」世界盃比賽中，摘下第一名冠軍的殊榮，珺珺也開心在IG上分享一路走來的心聲：「布布呀！你真的很棒很棒！你我都用盡全力了！我們拿到了2024 DSD Championship冠軍，站在頒獎台上有一種這幾年來的堅持終於在這一刻得到釋放」。
珺珺也提到，比起自己與布布拿下冠軍，看到學生們表現傑出，更是讓她感動到哭，「與狗共舞是訓犬、運動和藝術的結合，一路走來真的不容易，謝謝你們下班回家還趕來練習、台北台中來回跑，太多感動說不完，無法想像沒有你們的陪伴」。
除了布布獲得公開組第一名之外，還有弟弟波特也獲得幼犬組第一名，蒂蒂進階組第四名 & 特別獎Super canine，本次「與狗共舞」比賽TeamTaiwan狗狗們奪下亮眼成績。
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訓犬師珺珺在好幾年前就開始與7歲愛犬邊境牧羊犬「布布」進行共舞特訓，在2022年就曾參與在日本舉辦的「與狗共舞」世界盃比賽，當時第一次參賽就榮獲第三名佳績。
珺珺也與布布持續開發新舞步、更持續保持完美默契，終於在今年於韓國舉辦的「與狗共舞」世界盃比賽中，摘下第一名冠軍的殊榮，珺珺也開心在IG上分享一路走來的心聲：「布布呀！你真的很棒很棒！你我都用盡全力了！我們拿到了2024 DSD Championship冠軍，站在頒獎台上有一種這幾年來的堅持終於在這一刻得到釋放」。
珺珺也提到，比起自己與布布拿下冠軍，看到學生們表現傑出，更是讓她感動到哭，「與狗共舞是訓犬、運動和藝術的結合，一路走來真的不容易，謝謝你們下班回家還趕來練習、台北台中來回跑，太多感動說不完，無法想像沒有你們的陪伴」。
除了布布獲得公開組第一名之外，還有弟弟波特也獲得幼犬組第一名，蒂蒂進階組第四名 & 特別獎Super canine，本次「與狗共舞」比賽TeamTaiwan狗狗們奪下亮眼成績。