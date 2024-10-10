2024年雙十節國慶煙火主秀今（10）晚8點將在雲林虎尾高鐵特定區舉辦，預計施放近3萬發，總長度41分鐘的煙火表演，現場將搭配樂興之時管絃樂團，共同演出，晚會節目邀請黃妃、李千娜以及原子少年VERA熱力開唱。如果不想出門，《NOWnews今日新聞》整理電視直播、臉書粉專、網路轉播等收看方式，連結點進去不用出門就能欣賞41分鐘閃耀星空的國慶煙火。

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🟡10月10日雲林國慶活動活動時間表

16:30~19:00  雲林上場，由雲林在地學校、團體進行表演

19:00~19:30  主持人開場、太日樂集、霹靂布袋戲、黃妃

19:30~20:00  啟炮儀式

20:00~20:41  國慶焰火施放、樂興之時管絃樂團

20:41~20:30  原子少年VERA、400台無人機展演、李千娜

▲VERA6名成員蔡朕（左起）、藍弟、巴比、Nelson、孟維、學文。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲雲林國慶煙火秀將邀請VERA 登台開唱 。（圖／記者吳翊緁攝影）
🟡 16:30~21:30全程直播平台

📍YouTube直播（下方連結直接點）

▪︎雲林縣政府

▪︎民視新聞網

▪︎雲林縣政府社會處(即時聽打)

📍Facebook直播（下方連結直接點）

▪︎雲林縣政府

▪︎張麗善

▪︎中華民國讚國慶

▪︎民視新聞

🟡 19:00~21:30晚會節目直播

📍線上直播

▪︎LINE TV

▪︎四季線上

📍電視直播

▪︎民視第一台

▪︎民視台灣台

▪︎佳聯有線電視

▪︎北港有線電視

▲2024年國慶煙火秀會在臉書、YouTuber 上直播。（圖／翻攝張麗善臉書）
▲2024年國慶煙火秀會在臉書、YouTuber 上直播。（圖／翻攝張麗善臉書）

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