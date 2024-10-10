2024年雙十節國慶煙火主秀今（10）晚8點將在雲林虎尾高鐵特定區舉辦，預計施放近3萬發，總長度41分鐘的煙火表演，現場將搭配樂興之時管絃樂團，共同演出，晚會節目邀請黃妃、李千娜以及原子少年VERA熱力開唱。如果不想出門，《NOWnews今日新聞》整理電視直播、臉書粉專、網路轉播等收看方式，連結點進去不用出門就能欣賞41分鐘閃耀星空的國慶煙火。
🟡10月10日雲林國慶活動活動時間表
16:30~19:00 雲林上場，由雲林在地學校、團體進行表演
19:00~19:30 主持人開場、太日樂集、霹靂布袋戲、黃妃
19:30~20:00 啟炮儀式
20:00~20:41 國慶焰火施放、樂興之時管絃樂團
20:41~20:30 原子少年VERA、400台無人機展演、李千娜
🟡 16:30~21:30全程直播平台
📍YouTube直播（下方連結直接點）
▪︎雲林縣政府
▪︎民視新聞網
▪︎雲林縣政府社會處(即時聽打)
📍Facebook直播（下方連結直接點）
▪︎雲林縣政府
▪︎張麗善
▪︎中華民國讚國慶
▪︎民視新聞
🟡 19:00~21:30晚會節目直播
📍線上直播
▪︎LINE TV
▪︎四季線上
📍電視直播
▪︎民視第一台
▪︎民視台灣台
▪︎佳聯有線電視
▪︎北港有線電視
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16:30~19:00 雲林上場，由雲林在地學校、團體進行表演
19:00~19:30 主持人開場、太日樂集、霹靂布袋戲、黃妃
19:30~20:00 啟炮儀式
20:00~20:41 國慶焰火施放、樂興之時管絃樂團
20:41~20:30 原子少年VERA、400台無人機展演、李千娜
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