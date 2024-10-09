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五級颶風「米爾頓」預計周三直撲佛州坦帕灣，美國總統拜登發出特別警告，強調這可能會是佛州一世紀以來最強風暴，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)追風獵人也直擊颶風內部的強風畫面，威力相當驚人，佛州數百萬人大撤離，高速公路全數塞爆，坦帕市長向民眾發出呼籲，「若待在家，那就是你的棺材了」。根據美聯社報導，颶風米爾頓將在佛羅里達州西海岸肆虐，可能引發災難性的衝擊，未能撤離者可能將面臨生存危機，這也將是擁有超過 330 萬人口的坦帕灣地區在一個多世紀以來，所面臨到最大規模破壞的可能。國家颶風中心預測，米爾頓是 5 級颶風，在其接近過程中的大部分時間可能會減弱，但將至少以三級颶風以上的等級侵襲佛州。米爾頓颶風過去一段時間路徑有些擺盪，路徑以及登陸地點仍不確定，預報員在周二晚上將其預計路徑調整為坦帕灣南側登陸。颶風來臨前，成千上萬輛逃離的汽車堵塞了佛羅里達州的高速公路，但周三撤離的時間不多了。坦帕市長卡斯托(Jane Castor)指出，預計該市的風暴潮將達到15 英尺（4.5 公尺），足以吞噬整棟房屋。卡斯托也針對未撤離民眾發出警告，「如果你待在家裡，基本上這就是你的棺材了」。