2024MLB季後賽分區系列賽今（8）日賽事，國家聯盟今天有4場賽事，紐約大都會和聖地牙哥教士目前都處於2：1聽牌優勢，再贏一場就可以晉級；大谷翔平效力的洛杉磯道奇隊和費城費城人則要嘗試延長戰線。至於美聯方面，底特律老虎隊上克里夫蘭守護者，紐約洋基隊上堪薩斯皇家，4隊則要力拚取得關鍵第2勝。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊讓讀者參考。
道奇隊背水一戰 大谷翔平有信心
MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
10日MLB有4場賽程，其中大谷翔平效力的洛杉磯道奇將在客場背水一戰，在上一場落敗之後，他們在G4必須贏球，否則就會出局。教士隊的投手確定是Dylan Cease，道奇隊則還未確定。大谷翔平上一場比賽4打數1安打，他受訪時仍對球隊很有信心，相信能2連勝晉級：「我現在沒有後顧之憂，只是單純想著把任務完成，今天結束的事情就結束了，明天開始會繼續努力。」
MLB季後賽賽程：
10/10
3:08 克里夫蘭守護者 出戰 底特律老虎（1：1）
5:08 費城費城人 出戰 紐約大都會（1：2）
7:08 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家（1：1）
9:08 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （1：2，大谷翔平出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
10日MLB有4場賽程，其中大谷翔平效力的洛杉磯道奇將在客場背水一戰，在上一場落敗之後，他們在G4必須贏球，否則就會出局。教士隊的投手確定是Dylan Cease，道奇隊則還未確定。大谷翔平上一場比賽4打數1安打，他受訪時仍對球隊很有信心，相信能2連勝晉級：「我現在沒有後顧之憂，只是單純想著把任務完成，今天結束的事情就結束了，明天開始會繼續努力。」
MLB季後賽賽程：
10/10
3:08 克里夫蘭守護者 出戰 底特律老虎（1：1）
5:08 費城費城人 出戰 紐約大都會（1：2）
7:08 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家（1：1）
9:08 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （1：2，大谷翔平出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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