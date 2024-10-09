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美國聯準會（Fed）週三（9）稍後公布的最新會議紀錄，美股早盤主要指數期貨波動，道瓊工業指數小幅上漲約10點，美國公債殖利率仍處於4%以上的高點；焦點個股方面，Google母公司甲骨文（Alphabet）、波音公司（Boeing）皆面臨影響公司營運的消息，股價有所下跌。至截稿前，道瓊工業指數小幅上漲約10點（0.03%），那斯達克指數下跌近30點（0.1%），標普500指數微跌0.05%，而費城半導體指數則下跌約0.7%。投資者目前聚焦美國聯準會稍晚即將公布的上月會議紀錄，以及周四即將公布的通膨數據，此外，美國公債殖利率仍處於4%以上的高點，這已接近自7月底以來的最高水平。其他市場動態方面，布蘭特原油期貨價格跌破每桶77美元，而紐約原油期貨價格報72.55美元，跌幅達1.39%。油價的下跌與中東地區地緣政治風險和全球經濟情勢相關。焦點個股方面，台積電ADR挫低1%、輝達（Nvidia）跌0.2%，儘管公司季度銷售超過預期，顯示AI需求仍舊強勁，但相關題材股價仍跌。Google則因面臨美國司法部反壟斷監管影響，恐將拆分包含Chrome瀏覽器和Android作業系統業務，限制該公司在搜尋引擎的壟斷地位，股價走低0.2％；另一方面，Carmignac投資公司委員Kevin Thozet認為，全球針對大型科技公司拆分的擔憂已久，投資人可能認為Google的業務獨立拆分最終有助於各部門價值，影響或不如預期嚴重。波音公司則因罷工爭議至今未休，還稱進一步談判目前「沒有意義」，自9月中旬以來造成了每月超過10億美元的損失，就連標普全球評級對其信用評級給予負面展望，早盤股價下跌3.51%，至每股149.27美元。