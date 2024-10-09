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▲冼迪琦還沒化妝就上場挑戰，男藝人見她素顏故意逗她。（圖／中視提供）

▲張立東（右三）和風田（右二）輪流撩冼迪琦（右一）。（圖／中視提供）

《飢餓遊戲》上週播出收視開出好成績，成為所有頻道節目收視排行第一名。本週新一集節目，風田和張立東竟搶著想進峮峮房間，第一時間被峮峮擋住，沒想到王仁甫從旁用肉身轉移她注意，助攻張立東成功進到房內，更單獨和峮峮在裡頭待了1分鐘，雖然最後仍「滾出」房間，但張立東卻心滿意足地說：「蠻香的。」本週播出延續「好野人」獎金累積賽，還沒開錄就無預警找藝人玩遊戲，先坐上旋轉椅轉15圈，接著立馬站起來打兵乓球10下，女藝人冼迪琦還沒化妝就上場挑戰，男藝人見她素顏故意逗她：「小迪呢？」一旁的風田急忙護花直呼：「不要欺負我的寶貝！」王仁甫平時在節目中時常捉弄他人，這集節目中反遭設計，在抽號碼的環節，製作單位故意在籤上動手腳，張立東眼尖發現立刻揭穿：「兩張都是一樣的，這明顯不公不義。」王仁甫一看瞬間大喊：「我這麼信任你們！」眼見破局，製作人解釋：「抽到你才好笑啊。」沒能成功的黑箱操作一刀未剪通通公開播出。遊戲其中一關是考驗藝人的心理分析，當冼迪琦被問到：「如果接了一部吻戲，希望張立東還是風田演男朋友？」當眾人在解析女生的心態時，風田提到前一天錄影時，冼迪琦似乎對他有好感：「小迪好像蠻喜歡我的，她昨天還說以後都要我載她。」張立東也不甘示弱：「那你知道小迪有養兔子嗎？我還知道她的兔子叫心心。」沒想到此話一出，王仁甫卻不看好，「很明顯張立東這種是單戀的類型。」張立東還被爆料趁錄影空檔時頻頻騷擾冼迪琦，瘋狂找話題聊天，甚至還問對方住哪裡。