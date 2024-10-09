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▲川普（Donald Trump）代言的聖經版本名為「葛林伍德聖經」（The Greenwood Bible）。（圖／美聯社／達志影像）

▲川普（Donald Trump）代言的聖經版本名為「葛林伍德聖經」（The Greenwood Bible）。（圖／美聯社／達志影像）

距離美國總統大選只剩不到一個月，一再批評中國「偷走美國人工作」的美國前總統、共和黨總統候選人川普近期遭踢爆言行不一，經《美聯社》發現川普所代言販售的「天佑美國版聖經」竟然是中國製造，且根據進口貿易資料，這批聖經預估潛在收入約達700萬美元，相當於新台幣2億2519萬元。川普於今年3月底在自家平台「真實社群」（Truth Social）上宣布與鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）合作，推出一款以格林伍德歌曲《天佑美國》（God Bless the U.S.A.）曲發的「格林伍德聖經」（The Greenwood Bible）的特製版聖經，不只有聖經內容，還附有美國憲法、獨立宣言、權利法案及效忠誓詞。根據官網顯示，這款「格林伍德聖經」最低售價59.99美元（約新台幣1930元），限量簽名版則高達1000美元，而聖經上所印製的川普姓名等則是以權利金授權方式取得，包含川普的姓名權和肖像權，而川普所擁有的授權公司CIC Ventures則自聖經銷售方獲得30萬美元（約965萬元台幣）。然而從美媒《美聯社》查閱的貿易文件顯示，這批聖經係由中國杭州的「New Ade Cultural Media」公司生產，在今年2月至3月期間向美國運送了近12萬本，進關報價為每本3美元（約新台幣96.5元），初估這批聖經的銷售利潤約達700萬美元（約2億2519元台幣）。目前川普競選陣營尚未回應此報導，不過川普競選總統期間，藉由這種授權方式推出的還有川普球鞋、川普古龍水、印有川普頭像的銀幣、川普鑲鑽金錶等。