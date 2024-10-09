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▲呂敬來的兒子（左）在爸爸經營的「紅寶閣」中當服務生。（圖／韓國女生Judy YouTube）

Netflix綜藝實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》昨（8）日終於播畢，其中台韓混血的「白湯匙」廚師呂敬來，因為擁有台灣人的身分而特別受到矚目，如今因該節目走紅，也被網友起底，曾上過YTR「韓國女生Judy」的影片，其中他的帥兒更是掀起粉絲暴動，引發不少話題。《黑白大廚》在迎來完結篇後，仍有不少粉絲意猶未盡，對於主廚們的強大背景更是議論紛紛，而「韓國女生Judy」也特地將2023年11月份訪問呂敬來的影片更改標題，讓網友重新認識一下私底下的中華主廚。Judy當時在片中前往了位於韓國江南，由呂敬來掌廚的「紅寶閣」餐廳用餐，沒想到當時的帥哥服務生卻不斷吸引到她的注意，讓Judy忍不住害羞起來，更瘋狂對著鏡頭喊道：「他太帥了吧！」沒想到事後Judy在進行「套路」環節，希望能見到呂敬來時，竟意外發現該名帥哥服務生其實會講中文，聊天過後更語出驚人表示：「我想妳要找的應該是我爸爸。」讓Judy當場傻眼，後續親民的呂敬來也如Judy所願現身鏡頭裡，聽見Judy不斷自稱自己是台灣人時，更忍不住笑出聲，頻頻詢問：「妳真的是台灣人嗎？」更和Judy分享眼前的餐點雖然是中式料理，不過卻是經過巧手改良的版本，為的就是要做出韓國人適應的口味，也讓Judy大讚：「難怪這麼順口，一直讓我吃下去。」影片曝光後，粉絲們也紛紛在影片下方討論，不僅大讚呂敬來的言行舉止十分親民，更直呼呂主廚的兒子十分帥氣：「跟影集一樣！呂師傅真的人很Nice」、「看了黑白對決過來，呂廚神兒子很帥」、「原來在這裡認親了！」、「主廚經過了這麼多年中文還是講得趴哩趴哩的」、「先看了這影片再看黑白大廚發現，原來是非常有名的大師啊」、「敲碗Judy再邀請呂敬來大廚一次。」