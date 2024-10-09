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新竹棒球場爭議不斷，竹市府去年開出改善專業諮詢與檢測服務標案，由悍創運動行銷公司以176萬元得標，民進黨議會黨團質疑違反採購程序，有圖利廠商之嫌。廉政署今（9）日約談借調市長室秘書田政弘等人，其中田政弘為高虹安相當倚重的重要幕僚，跟著高虹安上任後進入市府，更是市府成立棒球場體檢委員會的關鍵人物。前市長高虹安因涉貪污案一審遭判刑停職，自她2022年底上任後，就信誓旦旦欲挖出市立棒球場「大秘寶」，期間多次開挖球場取土送驗，還邀來美國大聯盟指定場務單位 BrightView 總經理 Chad Olsen 來台檢測棒球場，並透過悍創運動公司居中聯繫，但查了1年多不但沒結果，也未做出任何改善措施，還導致自己幕僚遭廉政署約談。民進黨市議會黨團質疑，悍創運動行銷公司在未取得「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」標案前，市府就已先讓悍創進場開挖土壤採樣，質疑是先承攬、後得標，去年7月赴地檢署按鈴告發市府涉違反招標程序、綁標與圖利罪等。據了解，新竹地檢署已多次向市府要求提供資料，廉政署今日更大動作約談相關人士，並請田政弘說明市府整起標案過程。市府證實有此事，不過基於偵查不公開原則，目前不便回應，將配合相關司法調查程序。