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113年國慶大典10日上午9時5分總統府前廣場登場，身為慶籌會主委的立法院長韓國瑜表示，「不能熱戀、狂戀中華民國嗎？」，並強調國慶日一定會唱國歌。韓國瑜9日在媒體人王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了》中表示，國慶晚會後，「中華民國」這個小老頭逐漸爬出來、面色紅潤了，也分享第一次擔任慶籌會主委，從小個體感受喜慶，到統籌的角色，有不能失敗的壓力。被問及賴清德是否會開口唱國歌，韓國瑜認為，他已經跟著賴清德好幾次，依照過去賴的行事判斷，他不會唱，所以國慶晚會當天才沒進場唱國歌，「我研判他個性強硬派，我沒有把握，但沒關係，我一定會唱！」針對韓國瑜要大家多多愛國，主持人王偉忠認為，愛得剛剛好、恰如其度，韓國瑜大笑回應道，「為什麼要愛得剛剛好，就不能熱戀、狂戀中華民國嗎？」王偉忠解釋，不要像恐怖情人一樣愛得獨裁，並舉例像德國的希特勒這樣的獨裁者，都是極端愛國的人，韓國瑜隨即表示，「我懂，意思是不要把中華民國武器化。」韓國瑜強調，每個國民為國家過生日，他當主委，會把愛國元素強化，不會再讓中華民國出場時，在世界舞台、國人面前扭扭捏捏、遮遮掩掩，對國家不敬。