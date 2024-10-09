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颱風山陀兒重創高雄，高雄市政府針對山陀兒颱風的建物損壞及淹水提出救助申請慰助政策。考量市民與在地災損狀況，市議員林智鴻今(9)日於議會市長施政質詢時，特別提出三大主張，爭取「修繕等待期多延長一個月」，並加碼「增列遭強風吹擊破損家戶的玻璃救助」、「增列路樹倒塌壓損車輛救助」等機制，期盼可減輕市民災後的復原壓力。林智鴻也請市府進一步考量，全面評估災害救助，從寬認定、從簡流程、從速辦理！也盼協助高雄市民全面修復，達到真正的「市府疼心、市民安心」。林智鴻認為，由國際氣候變遷衝擊，天氣變化莫測，計畫永遠趕不上變化，應積極備戰極端氣候，而這次山陀兒颱風罕見怪颱，造成高雄嚴重災情，包括公共建設毀損、路樹倒塌、車輛壓毀、人民財損，林智鴻也以鳳山區的中崙社區來說，風災當天晚上，中崙社區內就有整條路樹倒無法通行的狀況，靠各單位第一線搶修人員的徹夜搶通，人民才可以通行。林智鴻表示，市府針對山陀兒颱風的建物損壞及淹水救助申請慰助政策，目前申請救助時間是開放自10/7起至11/6，但各區災情狀況非常多，實際上民眾要預約修繕，許多廠商須等待一個月才能排到維修工期。林智鴻也建議修繕等待期應多延長一個月、到12月中，體諒也緩解實際需求，並依實際狀況可加碼「增列遭強風吹擊破損家戶的玻璃救助」、「增列路樹倒塌壓損車輛救助」等補助機制。