中華職棒例行賽進入尾聲，味全龍本季最終戰以0：4不敵統一獅，不僅衛冕失利，連季後賽都沒打進去，本賽季提前劃下句點。不過總教練葉君璋仍用行動娛樂球迷，今客串三壘指導教練，成為本場比賽最大亮點。

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味全龍本季吞下62敗，勝率不及5成，整年度戰績排名第4，僅優於台鋼雄鷹和富邦悍將，下一季如何補強成為能否重返巔峰的重點。日前葉君璋也透露，會鎖定外野即戰力自由球員，包括兄弟張志豪、陳子豪和詹子賢，都是可能的人選。

▲統一獅洋投羅昂先發主投5.1局，被敲6支安打沒有失分，收下本季第1場勝投。（圖／統一獅提供）
▲統一獅洋投羅昂僅投2局。（圖／統一獅提供）
為了備戰季後賽，統一獅本場比賽使用投手車輪戰，一口氣動用8名投手，其中先發投手羅昂僅投2局，用了18球就退場，而其餘投手最多也只投了1.1局。

即使統一獅先發早早退場，味全龍打線卻異常安靜，全場僅敲出6支安打，最終無法打下分數。而味全龍此役也動用了5名投手，先發鋼龍僅投3局，失掉2分自責分，吞下本季第8敗。

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