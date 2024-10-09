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▲統一獅洋投羅昂僅投2局。（圖／統一獅提供）

中華職棒例行賽進入尾聲，味全龍本季吞下62敗，勝率不及5成，整年度戰績排名第4，僅優於台鋼雄鷹和富邦悍將，為了備戰季後賽，即使統一獅先發早早退場，味全龍打線卻異常安靜，全場僅敲出6支安打，最終無法打下分數。而味全龍此役也動用了5名投手，先發鋼龍僅投3局，失掉2分自責分，吞下本季第8敗。