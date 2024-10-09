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▲統一董事長羅智先（圖左）與統一美麗事業董事長高秀玲（圖右）。（圖／記者鄭妤安攝影）

統一企業集團旗下又一個超大型複合商場開幕，董事長羅智先透露，事實上，這類的店型最後的獲利數字不見得會比一般7-ELEVEN門市好，那麼統一在堅持什麼？博客來實體書店將進駐統一接手改造誠品信義的百貨商場「Dream plaza」，將會有局部24小時營業，但首開實體店面就要挑戰24小時營業，會不會太冒險？統一近幾年釋出的消息讓外界驚奇不斷，背後的營運思維又是如何？坐落於台南永康東橋重劃區的「Par K* Avenue」，才剛於今年4月開幕，時隔不到半年，統一企業集團旗下又一座新世代複合商場誕生，「ZEELAND-MARK」於今（9）日亮相，集結7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店CupiCho等6大品牌，再次顛覆大眾對超商的印象。Par K* Avenue接近百貨、休息站規模，堪稱「最狂小七」，初來乍到時，羅智先曾表示，不預設營運數字目標，不以獲利為主要考量，商場以「盡量與消費者互動」為定位，盼能打造全新的「消費者美好生活體驗」。近月觀察，Par K* Avenue客單價比一般門市高出4倍之多，初期有許多觀光客慕名前來，現在客源幾乎都是本地客為主。這次ZEELAND-MARK在品牌的組成上與前者不同，令人驚訝的是，竟然還有Spa以及精品巧克力店，對此，羅智先指出，店面大，展現空間也相對較大，把不同的品牌聚集在一地，能滿足消費者在同一定點達到多重目的。連續2家大型複合商場都在台南展開，不免讓外界好奇，難道這類的超大店格將是統一未來的展店趨勢嗎？羅智先表示，開複合店需要緣分，也需要相當的土地，ZEELAND-MARK很幸運，碰到很理解統一企業想法的房東，自從Par K* Avenue開幕後，統一採取持續性的調整，現在購物商場愈來愈興盛，營運策略上並沒有一個標準模式。若有適合土地，未來複合店的形式也會擴展到其他縣市，重劃區比較有機會，如台中重劃區，基本上要有一定的面積，至少1千坪，Par K* Avenue約1500坪，ZEELAND-MARK也有約千坪。有趣的是，大型複合店營收雖高過一般門市，但從生意的角度觀察，大店成本較高，在營收與成本一加一減下，最後獲利數字不見得會比一般7-ELEVEN門市好，但羅智先認為，滿足消費者需求才是開店首要目的，「消費者需要我們的地方，我們就在。」他表示，截至目前，全台7-ELEVEN共計7052家，超大店格或複合店是相對少數，大盤不可能被單一門市拖累，但它們的存在對於內部人員而言，是很大的啟發和訓練。此外，統一接手改造誠品信義的百貨商場Dream plaza也是精彩可期，雖然預計明年才要投入營運，但由於博客來首間實體書店、全球最大星巴克都將匯集於此，故各方話題與關注不斷，統一美麗事業董事長高秀玲又再加碼透露，博客來書店將會有局部24小時營業，未來實體書店希望是一個能提供消費者寧靜、舒適的地方，宛如心靈的出口。Dream plaza位於百貨一級戰區，且與旗下統一時代百貨地理位置相當接近，羅智先自信表示，兩者的經營型態相異，Dream plaza會更加迷人，再者，由於沒有租期上的壓力，故領導團隊是以長遠經營的思維視之，基礎整改所投入的費用相比預期超過1倍以上，盼能愈早開幕愈好，但為了公共安全，不會有任何妥協。羅智先近年來每每發布重大決策或出席公眾場合所釋放出的訊息，一次都比一次更驚奇，綜合統一集團在近幾年的自我突破，羅智先所顯示的營運思維皆非以達成短期獲利為主要目標，反而是以更長遠的「品牌價值」首當其衝。有餘裕的冒險，成與敗都不虧，長久下來積累營運智慧，可能是統一作為王者才能有的從容與風範。