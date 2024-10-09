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新竹縣竹北市某健身中心2名葉姓教練受同事之託，於今年9月代為照顧一對未滿6歲的小姊弟，竟把小姊弟當成出氣包虐打，直到晚間返家洗澡時，媽媽才發現兒子身上遍佈傷痕，趕進帶往醫院驗傷。經院方深夜通報後，新竹地檢署將2人拘提到案，昨日複訊後向法院聲押禁見，今日裁准。據了解，遭凌虐的小姊弟分別年僅6歲及3歲，因為父母離異，跟著媽媽住在竹北，由於媽媽任職某健身工作室員工，平時工作繁忙，今年9月起將小姊弟託付給同事2名葉姓男同事輪流照顧，豈料不到1個月時間，小姊弟就被凌虐到滿身瘀傷和挫傷。院方認定有兒虐情形，主動向警方及縣府通報。新竹地檢署7日接獲兒虐案件後，依法核發拘票命警拘提葉姓被告2人、傳訊3名證人到案，另扣得手機2支等證物。經檢方複訊後，認定葉姓被告2人涉違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意傷害未成年人及剝奪行動自由等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，昨晚向新竹地院聲押禁見獲准。